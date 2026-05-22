Port-Gentil : Le maire lance un vaste reforme des ressources humaines et place ses cadres en intérim

La mairie de Port-Gentil a officiellement lancé ce mercredi 20 mai, les travaux de la Commission administrative paritaire (CAP). Organisée à la salle Jeanne Valentine Piraube du Bord de Mer, la session inaugurale marque le début d’une vaste opération de remise à plat du fonctionnement administratif municipal. Portée par l’édile Pascal Houangni Ambouroue, cette initiative vise à restaurer la rigueur dans la gestion publique locale à travers une réorganisation profonde des ressources humaines de la commune.

L’activation de cet organe consultatif intervient dans un climat de suspicion administrative. En effet, un récent audit organisationnel et financier initié par l’exécutif municipal a mis en lumière de graves dysfonctionnements au sein des services. Les premières investigations ont révélé des dossiers incomplets, des incohérences manifestes entre les postes occupés et les diplômes présentés, ainsi que des écarts de rémunération injustifiés. Face à cette situation chaotique, exacerbée par l’absence de fiches de poste harmonisées, la municipalité a opté pour une approche progressive qualifiée d’« audit-action ».

Une évaluation minutieuse des compétences et des rémunérations

L’objectif affiché n’est pas seulement de traquer les anomalies, mais d’engager des mesures correctives immédiates pour sécuriser juridiquement la gestion du personnel. Présidée par le maire en personne, assisté de Boubakar Ngouwa Guingo Mayaki, vice-président de la Commission, la CAP va procéder à une analyse chirurgicale des dossiers individuels. Chaque profil sera passé au peigne fin pour évaluer la cohérence entre les fonctions réellement exercées, les catégories administratives attribuées et les grilles salariales applicables.

Photo de famille

Pour mener à bien cette mission, la Commission s’appuiera sur des éléments concrets du terrain. Les agents municipaux seront invités à fournir des descriptions détaillées de leurs tâches, appuyées par les observations de leur hiérarchie. Dans un souci de transparence, ils devront également produire toutes les pièces justificatives nécessaires, allant des diplômes aux arrêtés de nomination. Des entretiens ou des tests de niveau pourraient même être organisés pour les fonctions techniques ou hautement stratégiques.

Les cadres administratifs mis en intérim et privés de primes

L’un des actes les plus forts de cette réforme est sans conteste la décision de placer l’ensemble des responsables administratifs sous statut d’intérim. Un arrêté signé ce 20 mai acte cette mesure transitoire qui frappe les inspecteurs généraux adjoints, le secrétaire général, les directeurs ainsi que les chefs de services et de sections. Conséquence immédiate de cette disposition : tous ces cadres sont privés des primes liées à leurs fonctions administratives dans l’attente des conclusions définitives des travaux de la CAP.

La cérémonie de ce 20 mai Crédit photos : Rovaria Djodji/Info241.com Port-Gentil : Le maire lance un vaste reforme des ressources humaines et place ses cadres en intérim La mairie de Port-Gentil a officiellement lancé ce mercredi 20 mai, les travaux de la Commission administrative paritaire (CAP). Organisée à la salle... Port-Gentil : Le maire lance un vaste reforme des ressources humaines et place ses cadres en intérim La mairie de Port-Gentil a officiellement lancé ce mercredi 20 mai, les travaux de la Commission administrative paritaire (CAP). Organisée à la salle... Port-Gentil : Le maire lance un vaste reforme des ressources humaines et place ses cadres en intérim La mairie de Port-Gentil a officiellement lancé ce mercredi 20 mai, les travaux de la Commission administrative paritaire (CAP). Organisée à la salle... Port-Gentil : Le maire lance un vaste reforme des ressources humaines et place ses cadres en intérim La mairie de Port-Gentil a officiellement lancé ce mercredi 20 mai, les travaux de la Commission administrative paritaire (CAP). Organisée à la salle... Port-Gentil : Le maire lance un vaste reforme des ressources humaines et place ses cadres en intérim La mairie de Port-Gentil a officiellement lancé ce mercredi 20 mai, les travaux de la Commission administrative paritaire (CAP). Organisée à la salle... Port-Gentil : Le maire lance un vaste reforme des ressources humaines et place ses cadres en intérim La mairie de Port-Gentil a officiellement lancé ce mercredi 20 mai, les travaux de la Commission administrative paritaire (CAP). Organisée à la salle... Port-Gentil : Le maire lance un vaste reforme des ressources humaines et place ses cadres en intérim La mairie de Port-Gentil a officiellement lancé ce mercredi 20 mai, les travaux de la Commission administrative paritaire (CAP). Organisée à la salle... Port-Gentil : Le maire lance un vaste reforme des ressources humaines et place ses cadres en intérim La mairie de Port-Gentil a officiellement lancé ce mercredi 20 mai, les travaux de la Commission administrative paritaire (CAP). Organisée à la salle... Port-Gentil : Le maire lance un vaste reforme des ressources humaines et place ses cadres en intérim La mairie de Port-Gentil a officiellement lancé ce mercredi 20 mai, les travaux de la Commission administrative paritaire (CAP). Organisée à la salle... Port-Gentil : Le maire lance un vaste reforme des ressources humaines et place ses cadres en intérim La mairie de Port-Gentil a officiellement lancé ce mercredi 20 mai, les travaux de la Commission administrative paritaire (CAP). Organisée à la salle...

À travers cette manœuvre audacieuse, la mairie affirme sa volonté de soumettre toute la chaîne hiérarchique au même niveau de vérification, dans le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction. Les conclusions de cet audit pourraient déboucher sur des redéploiements, des régularisations ou des ajustements salariaux. Soucieuse de reconstruire une administration performante et de moraliser la vie publique locale, la municipalité inscrit cette recomposition dans la droite ligne de la vision prônée au sommet de l’État, rappelant que : « Rebâtir le Gabon, c’est investir dans une gouvernance exemplaire ».