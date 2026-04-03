Sur la toile : La SEEG dément un poisson d’avril promettant la fin de ses délestages chroniques !

L’espoir d’un retour à la normale n’aura été qu’une brève et cruelle illusion pour les usagers de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG). Ce vendredi 3 avril, l’entreprise d’Etat a officiellement démenti l’authenticité d’un document massivement relayé sur la toile. Publiée le mercredi 1er avril pour certainement faire rire, cette parodie de communiqué de presse annonçait très solennellement la fin complète pour cette semaine des délestages qui paralysent le quotidien des habitants de Libreville et de ses environs mais pas que.

Face à la viralité de cette publication, la direction générale a réagi avec un certain décalage. Il aura fallu patienter quarante-huit heures pour que la société se fende d’une mise au point sur sa chaîne WhatsApp. La parade s’est limitée à la diffusion de l’image du document litigieux, simplement recouverte d’un imposant sceau rouge estampillé « Fake news » . Une riposte laconique qui confirme que la pénurie d’électricité demeure une réalité implacable et que les mesures de rationnement restent pleinement en vigueur.

Un canular au ton très institutionnel

Pour tromper la vigilance des internautes et faire mouche, les auteurs de ce poisson d’avril ont habilement imité la charte graphique et la rhétorique habituelle de l’opérateur. Le faux document affirmait ainsi avec aplomb que la structure avait « le plaisir d’informer son aimable clientèle et l’ensemble des populations gabonaises de la fin définitive des mesures de rationnement de l’énergie électrique, à compter de ce dimanche 5 avril ».

La replique fake news de la SEEG

Poussant le sarcasme sur le terrain technique, le texte falsifié justifiait cette annonce utopique par « la finalisation réussie des travaux de maintenance lourde et à la mise en service de nouvelles capacités de production » . Les concepteurs du canular assuraient que les instabilités étaient désormais résolues et promettaient avec ironie un « retour à une fourniture d’électricité fluide et ininterrompue 24h/24 », un vœu pieux pour des abonnés épuisés par des mois d’incertitude.

L’ironie face à l’enlisement de la crise

Au-delà de la simple farce calendaire, cette publication a été méticuleusement conçue pour railler ouvertement l’incapacité de l’entreprise publique à résoudre cette crise historique. Le communiqué prêtait de fausses déclarations lénifiantes à l’équipe dirigeante : « Notre priorité absolue a toujours été le bien-être de nos concitoyens. Ce retour à la normale marque une nouvelle étape dans notre engagement à fournir un service public de qualité ». Ce trait d’humour noir illustre l’exaspération profonde des ménages face à une situation qui s’éternise.

La réalité du terrain, elle, ne prête malheureusement à aucun sourire. Les coupures intempestives se poursuivent sans répit dans la capitale gabonaise, occasionnant d’importants désagréments et des pertes matérielles considérables pour le tissu économique. À la différence de l’agenda fictif proposé par les railleurs, la SEEG n’a toujours aucun horizon clair à annoncer quant à la fin de cette crise énergétique sans précédent. En démentant tardivement la rumeur sans fournir la moindre perspective concrète d’amélioration, l’entreprise confirme de facto l’impasse dans laquelle se trouvent ses usagers.