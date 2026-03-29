Port-Gentil : Un séminaire de formation outille les femmes sur le leadership et l’entrepreneuriat

La capitale économique gabonaise a abrité ce samedi 28 mars, un séminaire de renforcement des capacités dédié au leadership et à l’entrepreneuriat féminin. Cet événement, organisé en différé de la Journée internationale des droits des femmes, a permis à plusieurs dizaines de participantes d’acquérir des outils pratiques pour faciliter leur insertion économique et leur autonomisation. L’objectif de cette rencontre était de fournir des clés concrètes pour transformer des idées novatrices en projets viables.

Portée par la plateforme Business & Professional Women (BPW) Gabon, cette session de formation s’est articulée autour de plusieurs modules visant à briser les barrières psychologiques et techniques. Lors de l’ouverture des travaux, l’accent a été mis sur la nécessité d’encourager la prise d’initiative. Il s’agissait d’offrir aux participantes les rudiments nécessaires pour garantir « un avenir meilleur, une sécurité intellectuelle et matérielle mais surtout une indépendance économique et une autonomie financière » , comme l’a rappelé Greta Marat-Abyla lors de son allocution de bienvenue.

Maîtrise de l’art oratoire et confiance en soi

Le premier axe de ce séminaire a mis en lumière l’importance de la communication dans le monde des affaires. Le module consacré à l’art oratoire, animé par Lucie Ebozo’o Eya’a, a outillé les porteuses de projets sur la gestion du stress, la maîtrise du langage corporel et la structuration du discours. L’intervenante a particulièrement insisté sur la force de la persuasion dans le processus de création d’entreprise : « Pour une femme qui veut entreprendre, elle doit apprendre à parler et convaincre ses clients, sa banque et ses collaborateurs afin de faire aboutir son projet ».

Cette aisance communicationnelle repose intrinsèquement sur l’estime de soi, une thématique ensuite décortiquée par Rahab Divamama. L’experte en psychologie du travail a exploré les mécanismes permettant de surmonter le doute et les blocages limitants. « Il faut d’abord pouvoir avoir une aisance à exprimer ce que l’on a prévu dans son projet et pouvoir le mettre en évidence, à pouvoir le vendre. Il faut savoir s’exprimer pour trouver des marchés, sans préparation c’est difficile », a-t-elle expliqué à l’auditoire.

Éducation financière et mécanismes d’accompagnement

Au-delà des aptitudes comportementales, la pérennité d’une entreprise exige une rigueur comptable absolue. La cheffe d’entreprise Olivia Makamté a abordé la question de l’autonomisation par le prisme de la gestion des ressources. Elle a encouragé l’adoption d’une discipline financière stricte dès le lancement de l’activité, précisant que « dans l’entrepreneuriat il faut maîtriser ses dépenses, cultiver le sens de l’épargne, savoir distinguer les dépenses utiles et inutiles ».

Le volet purement entrepreneurial a été clôturé par Charles Makoma, responsable provincial de la Banque pour le commerce et l’entrepreneuriat au Gabon (BCEG). Son intervention s’est focalisée sur les opportunités de financement et les dispositifs bancaires d’accompagnement existants à Port-Gentil. Une approche pragmatique saluée par les participantes, l’une d’elles affirmant que cette journée d’échanges leur offrait « une ouverture sur l’avenir » et des outils concrets pour la matérialisation de leurs futures activités économiques.