Port-Gentil : Stade Mandji remporte le tournoi de mise en jambes et envoie un signal fort avant le National Foot

Le Tournoi de mise en jambes s’est achevé le samedi 14 février au stade Pierre-Claver-Divoungui de Port-Gentil. En finale, l’Association sportive Stade Mandji (ASSM) a battu le FC Col sur le score net de 2-0. Cette victoire confirme la montée en puissance d’un groupe déjà annoncé parmi les favoris à quelques semaines du coup d’envoi du championnat national.

Organisée du 24 janvier au 13 février, la compétition a réuni plusieurs formations locales : Stade Mandji, Africa Star 1 et 2, Terre de Foot, CFP, FC 109 A et B, ainsi que FC Col. Parrainé par le 3e adjoint au maire, Tony Mboumi, le tournoi visait à préparer les équipes sur les plans technique, tactique et physique avant la reprise officielle.

Yves Mbandinga et Gabi Ekang, buteurs décisifs

Face au FC Col, Stade Mandji a fait parler sa maîtrise collective et son expérience. Le premier but est intervenu dans le temps additionnel de la première période, sur penalty transformé par le capitaine Yves Mbandinga (n° 8), après une faute dans la surface. Un avantage psychologique important juste avant la pause.

La remise du trophée

Au retour des vestiaires, Gabi Ekang (n° 21), avant-centre de l’ASSM, a doublé la mise à la 65e minute sur coup franc. Ce deuxième but a définitivement fermé la porte à un retour adverse et scellé l’issue de la rencontre. Le score final, 2-0, reflète la supériorité tactique et la maturité de l’équipe victorieuse.

Un parcours solide de bout en bout

Dès la phase de groupes, Stade Mandji a affiché des standards élevés : bloc compact, transitions rapides, percussion sur les côtés et efficacité dans les zones de vérité. L’équipe a enchaîné les résultats avec constance, en imposant son rythme et en exploitant les moindres erreurs adverses. La finale a prolongé cette logique, avec une gestion sereine des temps forts et des temps faibles.

Le capitaine Yves Mbandinga a insisté sur la discipline collective et le respect des consignes du staff : « On a respecté les recommandations du coach, avec un jeu rapide. Cela fait quatre mois qu’on travaille. Depuis le début de la compétition, on a marqué quinze buts en quatre rencontres et encaissé un seul but ». Des statistiques qui traduisent l’équilibre entre production offensive et rigueur défensive.

Un révélateur pour les autres équipes avant le championnat

Côté FC Col, l’entraîneur Lionel Guimambou a reconnu la supériorité du vainqueur tout en saluant l’engagement de ses joueurs : « Stade Mandji est une équipe de première division, ils ont été au-dessus. Nous travaillons avec la jeunesse et nous espérons mieux faire dans notre catégorie ». Pour son staff, ce tournoi aura surtout permis d’identifier les axes de progression avant les échéances officielles.

Le parrain de la compétition, Tony Mboumi, retient surtout la dimension formatrice de l’événement : maintien des jeunes dans une dynamique sportive, détection de talents et préparation des groupes. « Oui, il y a des étoiles qui ont été détectées », a-t-il affirmé, en appelant les encadreurs à renforcer le travail quotidien. En remportant ce tournoi avec autorité, Stade Mandji adresse un message clair : l’ASSM sera encore l’équipe à battre cette saison.