Gabon : Port-Gentil se prépare pour la Journée mondiale des droits des consommateurs

En prélude à la Journée mondiale des droits des consommateurs du 15 mars, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) de l’Ogooué-Maritime a réuni opérateurs économiques et associations ce jeudi 12 février 2026 à Port-Gentil. Cette rencontre visait à préparer les esprits autour d’un double mot d’ordre : le thème mondial axé sur la sécurité des produits, et sa déclinaison nationale, « Consommateurs éclairés, marché responsable : vers un Gabon durable ».

Photo de famille

L’enjeu principal de cette initiative est l’éducation et la protection des citoyens face aux abus de marché, tels que la contrefaçon ou la spéculation. Jérôme Dieudonné Loundou, directeur provincial de la DGCCRF, a rappelé que de nombreuses plaintes découlent d’une méconnaissance des droits par les acheteurs. L’administration souhaite ainsi renforcer la transparence, la traçabilité et les pratiques commerciales loyales, des piliers indispensables pour instaurer un climat de confiance entre les entreprises et la population.

Pour concrétiser ces objectifs, un grand rassemblement se tiendra du 13 au 15 mars à la foire municipale Pierre Louis Agondjo Okawé de la capitale économique. Au-delà des ateliers de sensibilisation et des contrôles renforcés, l’événement mettra en lumière le savoir-faire local à travers des expositions-ventes. La manifestation s’achèvera par la remise de prix d’excellence récompensant les entrepreneurs, les jeunes talents et les femmes d’affaires, marquant ainsi un engagement fort vers une économie gabonaise éthique et durable.