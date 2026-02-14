Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
samedi 14 février 2026
  • 801
    31°C

    • En ce moment :
    L'info en bref...

    Gabon : Port-Gentil se prépare pour la Journée mondiale des droits des consommateurs

    Publié le 14 février 2026 à 08h40min MàJ : //
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/gabon-port-gentil-se-prepare-pour-la-journee-mondiale-des-droits,2716
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


    Plus de sujets

    Affaire de la sextape présumée : Nicole Amogho et Azur Procom vont contre-attaquer en justice

    Libreville : 13 jours de circulation perturbée à Nzeng-Ayong pour des travaux de curage

    Prison centrale de Libreville : Plus de 82% des détenus sont sous détention préventive

    Gabon : Oligui ne prend qu’un mois de prison ferme pour avoir tué « involontairement » une jeune femme

    L’hôpital égypto-gabonais de Libreville fermé pour 48h après l’invasion de redoutables punaises de lit

    Société
    Gabon : Port-Gentil se prépare pour la Journée mondiale des droits des consommateurs
    Gabon : Port-Gentil se prépare pour la Journée mondiale des droits des consommateurs © 2026 D.R./Info241

    Moov Africa

    -
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    En prélude à la Journée mondiale des droits des consommateurs du 15 mars, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) de l’Ogooué-Maritime a réuni opérateurs économiques et associations ce jeudi 12 février 2026 à Port-Gentil. Cette rencontre visait à préparer les esprits autour d’un double mot d’ordre : le thème mondial axé sur la sécurité des produits, et sa déclinaison nationale, « Consommateurs éclairés, marché responsable : vers un Gabon durable ».

    Photo de famille

    L’enjeu principal de cette initiative est l’éducation et la protection des citoyens face aux abus de marché, tels que la contrefaçon ou la spéculation. Jérôme Dieudonné Loundou, directeur provincial de la DGCCRF, a rappelé que de nombreuses plaintes découlent d’une méconnaissance des droits par les acheteurs. L’administration souhaite ainsi renforcer la transparence, la traçabilité et les pratiques commerciales loyales, des piliers indispensables pour instaurer un climat de confiance entre les entreprises et la population.

    Pour concrétiser ces objectifs, un grand rassemblement se tiendra du 13 au 15 mars à la foire municipale Pierre Louis Agondjo Okawé de la capitale économique. Au-delà des ateliers de sensibilisation et des contrôles renforcés, l’événement mettra en lumière le savoir-faire local à travers des expositions-ventes. La manifestation s’achèvera par la remise de prix d’excellence récompensant les entrepreneurs, les jeunes talents et les femmes d’affaires, marquant ainsi un engagement fort vers une économie gabonaise éthique et durable.

    Moov Africa

    Newsletter de Info241.com

    Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


    Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.


    -
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter cette brève