samedi 31 janvier 2026
    Guinée-Bissau : le leader de l’opposition Domingos Simoes Pereira libéré

    Publié le 31 janvier 2026 à 16h51min MàJ : //
    International
    Guinée-Bissau : le leader de l’opposition Domingos Simoes Pereira libéré
    Guinée-Bissau : le leader de l’opposition Domingos Simoes Pereira libéré © 2026 D.R./Info241

    Après plusieurs mois de détention, la figure de proue de l’opposition bissau-guinéenne, Domingos Simoes Pereira, a recouvré la liberté ce vendredi 30 janvier. Incarcéré à la suite du coup d’État militaire de novembre dernier qui a renversé le président Umaro Sissoco Embalo, Pereira a été raccompagné à son domicile de Bissau sous escorte sécuritaire. Fait notable, cette libération s’est déroulée en présence du ministre sénégalais de la Défense, soulignant l’implication des puissances régionales dans la résolution de cette crise.

    L’arrestation de Pereira s’inscrivait dans le sillage d’un putsch survenu en pleine période électorale. L’armée avait alors justifié son intervention par la volonté d’éviter un « affrontement sanglant » entre les différentes factions politiques, alors que les résultats du scrutin n’avaient pas encore été proclamés. Empêché de concourir lui-même, Pereira apportait son soutien au candidat revendiquant la victoire face à Umaro Sissoco Embalo, lequel a finalement quitté le pays après sa chute.

    Cet événement marque un nouveau tournant dans l’histoire tourmentée de la Guinée-Bissau, qui a connu cinq coups d’État militaires depuis son indépendance en 1974. Si la remise en liberté de l’opposant constitue un signal de décrispation, le pays reste confronté à ses vieux démons de l’instabilité politique. La présence de médiateurs internationaux lors de sa sortie de prison suggère que la suite du processus de transition restera sous haute surveillance diplomatique.

