RDC : L’Afrique du Sud annonce le retrait total de ses troupes de la MONUSCO d’ici fin 2026

L’Afrique du Sud a officialisé ce samedi son retrait de la Mission de l’ONU en République démocratique du Congo (MONUSCO), après 27 ans d’engagement continu. Le président Cyril Ramaphosa en a informé le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, précisant que cette décision unilatérale vise à consolider et réorienter les ressources de l’armée sud-africaine. Ce retrait concerne plus de 700 soldats, faisant de Pretoria l’un des dix plus gros contributeurs de la mission.

Le calendrier prévoit un désengagement progressif qui devrait être finalisé avant la fin de l’année 2026. Malgré ce départ, le gouvernement sud-africain a réaffirmé son intention de maintenir des relations bilatérales fortes avec Kinshasa. Pretoria compte poursuivre son soutien à la paix en RDC via d’autres mécanismes multilatéraux, notamment à travers la SADC et l’Union africaine, plutôt que sous le casque bleu de l’ONU.

Ce retrait intervient alors que le Conseil de sécurité vient de proroger le mandat de la MONUSCO jusqu’au 20 décembre 2026, avec un effectif maximal de 11 500 militaires. La mission reste théoriquement en « première ligne » pour protéger les civils et soutenir les efforts de paix internationaux. Toutefois, le départ d’un pilier régional comme l’Afrique du Sud pose de nouveaux défis à la stabilisation et au renforcement des institutions de l’État congolais.