Sénégal : La police démantèle un réseau de séropositifs distribuant le VIH à Dakar

Une vaste enquête de la Brigade de recherches de Keur Massar a mené à l’interpellation de douze individus pour transmission volontaire du VIH dans la banlieue de Dakar. Les investigations ont débuté suite au signalement d’un électricien de 21 ans qui, se sachant séropositif, recrutait des partenaires sur des groupes en ligne pour des rapports non protégés. À ce jour, les examens médicaux ont confirmé que huit des douze mis en cause sont effectivement séropositifs, tandis que les autres sont en attente de résultats ou séronégatifs.

Le réseau, démantelé entre le 4 et le 6 février, fonctionnait par le biais de rencontres organisées où les participants ignoraient délibérément les mesures de prévention. Les suspects sont poursuivis pour association de malfaiteurs, mise en danger de la vie d’autrui et actes contre nature. Selon la loi sénégalaise, la transmission volontaire du virus est passible d’une peine allant jusqu’à dix ans de prison et d’une amende pouvant atteindre 5 millions de francs CFA.

Cette affaire met en lumière la vulnérabilité de certains groupes face à l’épidémie, alors que le pays compte environ 41 880 personnes vivant avec le VIH. Bien que 90 % des patients connaissent leur statut et que la majorité soit sous traitement, les autorités insistent sur la nécessité de démanteler ces réseaux pour freiner les nouvelles contaminations. Les douze prévenus doivent être présentés au parquet ce lundi pour répondre de leurs actes.