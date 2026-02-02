Gabon : L’hebdomadaire Gabon Matin absent des kiosques ce lundi 2 février

Alors que son dernier numéro remonte au 26 janvier, l’hebdomadaire Gabon Matin ne pas disponible dans les kiosques ce lundi 2 février. Cette absence, constatée par plusieurs lecteurs, intervient dans un contexte de repositionnement : le titre, édité par l’Agence gabonaise de presse (AGP), s’oriente vers une transition du papier vers le numérique.

Selon les éléments communiqués par l’AGP, ce « silence » ne traduit pas un arrêt, mais un basculement stratégique, aligné sur l’évolution rapide des usages et la montée en puissance des formats digitaux. Après le renforcement de ses plateformes et produits d’information, l’agence intègre désormais Gabon Matin à cette dynamique de transformation.

La future version numérique du journal est annoncée en préparation, avec une refonte de la maquette, du contenu éditorial, de la pagination et de la périodicité, pour proposer un produit plus accessible et plus réactif. L’AGP présente ce choix comme une continuité modernisée, visant la compétitivité et l’adaptation aux standards du secteur, plutôt qu’une rupture avec l’histoire du titre.