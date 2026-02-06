Panthères du Gabon : Quelques noms de potentiels successeurs de Mouyouma ont fuité

Le compte à rebours de la succession de Thierry Mouyouma à la tête des Panthères du Gabon est dans ces dernières heures. Alors qu’une commission interne examine depuis ce mercredi 4 février les 605 dossiers de candidature au poste de sélectionneur national, plusieurs noms ont commencé à circuler, laissant entrevoir les profils qui pourraient émerger de ce tri massif. Selon la Fédération gabonaise de football (Fegafoot), cette commission a jusqu’au 10 février pour arrêter trois noms, qui seront ensuite transmis à la tutelle, appelée à trancher au finish en accord avec la fédération.

Le premier travail de la commission consiste à nettoyer la liste : écarter les candidatures incomplètes et celles qui ne remplissent pas les critères fixés. Une source proche du dossier citée ce vendredi par nos confrères de L’Union évoque même des dossiers limités à un simple CV, jugés insuffisants au regard des exigences attendues pour un poste aussi exposé. Sur les 605 dossiers enregistrés, plusieurs candidatures se détacheraient déjà, dont celles de techniciens au pedigree international, mais aussi d’entraîneurs plus familiers des réalités africaines.

Des noms prestigieux circulent

Parmi les profils les plus médiatiques évoqués figure Hervé Renard, vainqueur de deux CAN, souvent cité dès qu’un banc africain se libère. Autre technicien bien connu du continent, Philippe Troussier, surnommé « le sorcier blanc », dont le profil est régulièrement associé aux projets de reconstruction. À ces deux figures françaises s’ajoutent des candidatures à forte notoriété mondiale, comme Carlos Parreira, champion du monde 1994 avec le Brésil, ainsi que Luis Fernandez, ancien entraîneur de la Guinée et d’Israël.

Catégorie Noms qui circulent Profil en bref Atouts potentiels Points de vigilance « Têtes d’affiche » internationales Hervé Renard ; Philippe Troussier ; Carlos Parreira ; Luis Fernandez Techniciens très médiatisés, expérience internationale marquée Forte crédibilité ; impact psychologique ; expérience des grandes compétitions Coût élevé ; exigences de staff ; adaptation au contexte local Profils « Afrique / CAF » Antonio Conceição ; Florent Ibenge ; Luc Eymael ; Bernard Casoni ; Didier Ollé-Nicolle Coaches rompus aux réalités des sélections et clubs africains Connaissance du terrain ; gestion des contraintes logistiques ; pragmatisme Résultats récents à documenter ; adhésion du vestiaire ; projet technique Option gabonaise Stéphane Sima ; Édzama ; André Obame Profils locaux cités parmi les candidatures Connaissance du football gabonais ; acceptabilité locale ; coût maîtrisé Exposition médiatique ; pression du résultat ; moyens d’encadrement technique Processus (rappel) Commission Fegafoot ; tri de 605 dossiers ; short-list de 3 noms Examen des candidatures jusqu’au 10 février Filtrage et comparaison des projets Risque de fuites ; attente élevée des supporters ; arbitrage final politique/sportif

La liste qui circule inclut également des profils expérimentés en Afrique : Antonio Conceição (ancien sélectionneur du Cameroun), Florent Ibenge (ancien coach de V. Club en RDC), Luc Eymael, Bernard Casoni ou encore Didier Ollé-Nicolle. Plusieurs candidatures gabonaises seraient aussi sur la table, dont Stéphane Sima, Édzama et André Obame, signe que l’option locale n’est pas exclue, même si la concurrence internationale apparaît dense.

Un choix stratégique pour l’avenir des Panthères

Rien n’est encore acté : la commission doit, au-delà des noms, évaluer la solidité des dossiers, la cohérence des projets techniques, la composition des staffs proposés et la capacité à relancer une sélection attendue au tournant. Les critères porteront autant sur l’expérience internationale que sur la connaissance du football africain et la capacité à travailler avec les talents locaux.

Ces premières fuites donnent toutefois une idée du casting possible et du dilemme qui se profile : miser sur un grand nom au coût élevé, choisir un technicien rompu aux réalités africaines ou ouvrir la voie à un projet porté par un entraîneur gabonais. Le choix final, attendu ce lundi 10 février orientera durablement la trajectoire sportive des Panthères.