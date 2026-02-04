Libye : Le fils de l’ancien président Mouammar Kadhafi, assassiné à son domicile

Saïf al-Islam Kadhafi, fils de l’ex-dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, a été tué le 3 février 2026 dans sa résidence de Zintan, en Libye. Selon des sources proches de sa famille et son avocat, il a été abattu par un commando de quatre hommes armés qui ont neutralisé les caméras de surveillance avant de prendre la fuite. Les circonstances de cet assassinat restent floues, bien que la chaîne Libya al-Ahrar ait évoqué une opération planifiée, soulignant que les assaillants avaient agi avec précision.

La brigade 444, une unité militaire liée au gouvernement d’union nationale basé à Tripoli, a rapidement démenti toute implication dans cette attaque. Le bureau de Saïf al-Islam Kadhafi a qualifié cet assassinat de « politiquement motivé » et a exigé une enquête transparente. Le procureur général libyen a annoncé la création d’une commission spéciale pour faire la lumière sur ce crime, alors que des tensions persistent dans un pays toujours marqué par l’instabilité politique depuis la chute de son père en 2011.

Anciennement vu comme un successeur potentiel de Mouammar Kadhafi, Saïf al-Islam était une figure controversée, recherchée par la Cour pénale internationale pour crimes contre l’humanité. Sa mort intervient dans un contexte de fragmentation politique en Libye, où les rivalités entre factions armées et gouvernements concurrents continuent de menacer la stabilité du pays. Son avocat et ses proches ont dénoncé un acte « perfide », tandis que ses soutiens promettent que ce crime ne resterait pas impuni.