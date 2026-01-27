Buscador
Libreville, le
    Nigeria : Des militaires ayant tenté de renverser le président Bola Tinubu bientôt devant la justice

    Publié le 27 janvier 2026 à 14h15min MàJ : //
    International
    Nigeria : Des militaires ayant tenté de renverser le président Bola Tinubu bientôt devant la justice
    -
    Un groupe d’officiers militaires nigérians sera jugé pour avoir prétendument fomenté un complot visant à renverser le gouvernement du pays, a annoncé lundi le Quartier général de la Défense nigérian. Cette révélation fait suite aux conclusions d’une commission d’enquête interne, qui a mis en lumière des agissements jugés « incompatibles avec l’éthique, les valeurs et les normes professionnelles » des forces armées. Selon Samaila Uba, porte-parole de l’armée, les preuves recueillies confirment l’existence d’un projet de coup d’État contre le président Bola Tinubu, un scénario qui aggrave les tensions dans une région déjà marquée par une série de putschs ces dernières années.

    L’affaire remonte à octobre 2025, lorsque seize officiers avaient été interpellés pour des « actes d’indiscipline et des manquements aux règlements militaires  ». Ces arrestations, couplées à des rumeurs locales évoquant une tentative de coup avortée, avaient alimenté l’inquiétude dans un contexte régional déjà fragilisé. Le Nigeria, puissance économique et politique de l’Afrique de l’Ouest, n’avait jusqu’ici pas été épargné par les crises institutionnelles, mais une telle menace interne soulève des questions sur la stabilité de son régime démocratique.

    Les officiers inculpés comparaîtront prochainement devant un tribunal militaire, conformément aux procédures en vigueur. Cette affaire intervient dans un climat de méfiance accru envers les institutions, alors que plusieurs pays voisins ont récemment connu des renversements de pouvoir par la force. Pour le gouvernement de Bola Tinubu, ce procès sera un test de sa capacité à garantir la cohésion des forces armées et à rassurer une population déjà éprouvée par des défis sécuritaires et économiques persistants.

    -
