Publicité
    Publié le 12 février 2026 à 20h13min MàJ : 12 février 2026 à 20h14min - Temps de lecture : 4 minutes // Auteur : Dana Bloom
    Sports
    Coach du Gabon : Croulant sous les candidatures, la Fegafoot fait durer le suspense jusqu'à fin février
    Coach du Gabon : Croulant sous les candidatures, la Fegafoot fait durer le suspense jusqu’à fin février © 2026 D.R./Info241
    L’effervescence autour du futur banc des Panthères du Gabon joue les prolongations. Alors que les supporters attendaient avec impatience l’identité du successeur de Thierry Mouyouma à l’issue des travaux de la Commission d’examen qui avait jusqu’au 10 février pour rendre ses conclusion, la Fédération gabonaise de football (FEGAFOOT) a officiellement annoncé, ce jeudi 12 février, un report de l’échéance finale attendue depuis 48h. Initialement prévu pour dès le 10 février, le dénouement de ce feuilleton est désormais fixé au 28 février prochain.

    -
    Une commission submergée par le succès de l’appel d’offres

    Le retard s’explique avant tout par l’ampleur inédite de l’intérêt suscité par le poste. Dans un précédent communiqué daté du 3 février dernier, l’instance fédérale révélait avoir réceptionné pas moins de 605 dossiers de candidature. Ce raz-de-marée de CV, provenant en grande majorité d’Europe mais aussi d’Afrique et du reste du monde, témoigne de l’attractivité persistante de la sélection gabonaise sur la scène internationale.

    Le communiqué de la Fegafoot

    À ce jour, la Commission d’examen des candidatures a déjà abattu un travail colossal en épluchant 430 dossiers. Toutefois, face à l’immensité de la tâche restante — il reste encore environ 175 dossiers à analyser avec la même rigueur — les commissaires ont sollicité et obtenu du Comité Exécutif quelques jours de grâce supplémentaires.

    Un chronogramme de sélection sous haute surveillance

    Pour la FEGAFOOT, il ne s’agit pas simplement de nommer un nom, mais de garantir une transparence totale dans un processus devenu hautement symbolique. Le nouveau calendrier se déclinera en trois étapes clés avant la fin du mois :
    - La finalisation de l’examen : L’achèvement de l’étude des dossiers restants pour ne léser aucun candidat.
    - La phase d’entretiens : Les profils les plus convaincants seront auditionnés pour juger de leur projet technique.
    - La short-list finale : Un trio de tête sera constitué et soumis au Comité Exécutif pour le choix définitif.

    Entre rigueur administrative et impatience populaire

    Ce report, bien que justifié par des impératifs techniques et le souci de « transparence », prolonge une attente déjà nerveuse chez les fans de l’équipe nationale. La Fédération semble privilégier la qualité de l’analyse à la rapidité de l’exécution, consciente qu’une erreur de casting à ce stade de la reconstruction du football gabonais serait mal perçue.

    Le rendez-vous est donc pris pour le samedi 28 février 2026. C’est à cette date que l’on saura enfin qui, parmi les centaines de postulants, aura la lourde mission de redonner de la superbe aux Panthères et de conduire le pays vers ses prochains objectifs continentaux. En attendant, le suspense reste entier à Owendo.

    @info241.com
