Congo : Denis Sassou N’guesso brigue un nouveau mandat à 82 ans dont 42 au pouvoir

Le président de la République du Congo, Denis Sassou N’guesso, a officiellement annoncé ce jeudi sa candidature à l’élection présidentielle prévue le 15 mars prochain. Âgé de 82 ans, le chef de l’État a fait cette déclaration lors d’une visite à une foire agricole à Bambou Mingali, une localité située à environ 60 kilomètres au nord de la capitale, Brazzaville. Cette annonce confirme sa volonté de prolonger son maintien au pouvoir dans ce pays d’Afrique centrale.

Figure historique de la politique congolaise, Denis Sassou N’guesso a dirigé le pays une première fois de 1979 à 1992, avant de revenir au pouvoir en 1997 à l’issue d’une guerre civile de quatre mois. Depuis, il a remporté quatre élections successives et sa longévité à la tête de l’État n’est dépassée sur le continent que par les présidents de la Guinée équatoriale et du Cameroun. Sa rééligibilité actuelle a été rendue possible par un référendum organisé en 2015, qui a supprimé les limites d’âge et de mandat présidentiel.

Pour ce nouveau scrutin, la route semble dégagée pour le président sortant qui ne fait face à aucun challenger majeur. L’Union panafricaine pour la démocratie sociale, principal parti d’opposition, a en effet annoncé la semaine dernière qu’elle ne présenterait pas de candidat. Denis Sassou N’guesso devrait ainsi affronter une douzaine de candidats moins connus lors de cette élection.