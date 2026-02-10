Burkina Faso : Le Parlement vote la dissolution de tous les partis politiques

L’Assemblée législative de transition (ALT) du Burkina Faso a opéré un tournant politique décisif ce lundi 9 février 2026 en votant l’abrogation de l’ensemble des textes régissant les partis politiques. Réunis en séance plénière sous la présidence du Dr Ousmane Bougouma, les 69 députés présents ont adopté ce projet de loi à l’unanimité, supprimant ainsi le cadre légal existant concernant la charte des partis, leur financement et le statut de l’opposition.

Cette réforme radicale annule spécifiquement la loi de 2001 portant charte des partis ainsi que les lois de 2009 relatives au financement des campagnes électorales et au statut de l’opposition politique. Selon la Commission des affaires générales (CAGIDH), cette « table rase » juridique vise à permettre une refonte totale du système, jugée nécessaire pour garantir la cohérence de l’action publique et corriger les lacunes des textes précédents.

L’initiative s’inscrit directement dans la dynamique de « refondation de l’État » prônée par les autorités de transition. En écartant ces textes, le gouvernement entend poser les bases d’un nouveau contrat politique favorisant la stabilité et la cohésion sociale. Ce vote ouvre désormais la voie à l’élaboration d’une nouvelle législation pour encadrer, sur de nouvelles bases, le fonctionnement de la vie politique burkinabè.