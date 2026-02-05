Buscador
Libreville, le
jeudi 5 février 2026
    CAN U17 : Le Gabon fixé sur ses adversaires pour le tournoi de l'UNIFFAC

    Publié le 5 février 2026 à 15h45min
    Sports
    CAN U17 : Le Gabon fixé sur ses adversaires pour le tournoi de l’UNIFFAC
    CAN U17 : Le Gabon fixé sur ses adversaires pour le tournoi de l’UNIFFAC © 2026 D.R./Info241

    Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations U17 pour la zone UNIFFAC s’est tenu ce mercredi 4 février au siège de l’institution à Libreville. Cette étape cruciale a permis de définir les confrontations du tournoi qualificatif qui se déroulera du 17 février au 2 mars prochain à Kinshasa, en République Démocratique du Congo. Six nations de la sous-région sont en lice pour tenter de décrocher leur place pour la phase finale continentale, dont le pays hôte reste encore à déterminer entre le Maroc et l’Afrique du Sud.

    Les résultats de ce tirage au sort

    Les six sélections ont été réparties en deux poules distinctes à l’issue de la cérémonie. Le groupe A verra s’affronter la RDC, pays organisateur, le Congo Brazzaville et la République Centrafricaine. De son côté, le Gabon a hérité du groupe B, où il devra batailler face au Cameroun et à la Guinée Équatoriale. L’enjeu est de taille puisque les deux équipes qui atteindront la finale de ce tournoi zonal représenteront l’Afrique centrale lors de la prochaine CAN U17.

    La réaction du staff technique gabonais ne s’est pas fait attendre. Interrogé à l’issue du tirage, Jean Joseph Ngoma, le sélectionneur des Panthères U17, s’est montré serein, qualifiant la poule B de « groupe abordable et équilibré ». Les différentes équipes disposent désormais d’un peu moins de deux semaines pour peaufiner leur préparation avant le coup d’envoi des hostilités à Kinshasa.

