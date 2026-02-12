Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
vendredi 13 février 2026
  • 802
    26°C

    • En ce moment :
    L'info en bref...

    CAN U17 : Les Panthères cadettes déjà à Kinshasa pour la conquête de leur ticket UNIFFAC

    Publié le 12 février 2026 à 14h46min MàJ : //
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/can-u17-les-pantheres-deja-a-kinshasa-pour-la-conquete-du-ticket,2714
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


    Plus de sujets

    Russie : 200 étudiants gabonais privés de bourse depuis près de 6 mois

    Union africaine : le Gabon élu au Conseil de paix et de sécurité, un retour stratégique à Addis-Abeba

    Gabon : « Ce qui s’est fait hier peut se reproduire », prévient Bilie-By-Nze aux autorités de Libreville

    Impayés du Gabon à la Guinée équatoriale : la SEEG corrige les rumeurs et annonce plus de livraison d’électricité

    France : La diaspora gabonaise honore la mémoire des résistants Fabien Méré et Hervé Mombo Kinga

    International
    CAN U17 : Les Panthères cadettes déjà à Kinshasa pour la conquête de leur ticket UNIFFAC
    CAN U17 : Les Panthères cadettes déjà à Kinshasa pour la conquête de leur ticket UNIFFAC © 2026 D.R./Info241

    Moov Africa

    -
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    La sélection nationale gabonaise des moins de 17 ans s’est envolée ce jeudi matin pour Kinshasa, en République Démocratique du Congo, afin de participer au tournoi de l’UNIFFAC. Cette compétition, qui se tiendra du 17 février au 2 mars 2026, sert de phase qualificative pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations de la catégorie.

    Avant ce départ, les 25 joueurs retenus ont suivi un stage bloqué au Centre technique national de Bikele, débuté lundi dernier. Sous la supervision du coach Jean-Joseph Ngoma, surnommé « Tango », et de la Direction technique nationale, l’équipe a effectué les derniers réglages après un long processus de sélection organisé par la Fégafoot.

    Le groupe a été constitué à la suite de quatre phases de détection et de plusieurs matchs amicaux contre des sélections provinciales (Estuaire, Ogooué-Maritime, Woleu-Ntem) et des centres de formation. Selon le sélectionneur, l’accent a été mis tactiquement sur les organisations offensives et défensives ainsi que sur les transitions de jeu pour préparer ces éliminatoires.

    Moov Africa

    Newsletter de Info241.com

    Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


    Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.


    -
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter cette brève