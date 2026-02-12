CAN U17 : Les Panthères cadettes déjà à Kinshasa pour la conquête de leur ticket UNIFFAC

La sélection nationale gabonaise des moins de 17 ans s’est envolée ce jeudi matin pour Kinshasa, en République Démocratique du Congo, afin de participer au tournoi de l’UNIFFAC. Cette compétition, qui se tiendra du 17 février au 2 mars 2026, sert de phase qualificative pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations de la catégorie.

Avant ce départ, les 25 joueurs retenus ont suivi un stage bloqué au Centre technique national de Bikele, débuté lundi dernier. Sous la supervision du coach Jean-Joseph Ngoma, surnommé « Tango », et de la Direction technique nationale, l’équipe a effectué les derniers réglages après un long processus de sélection organisé par la Fégafoot.

Le groupe a été constitué à la suite de quatre phases de détection et de plusieurs matchs amicaux contre des sélections provinciales (Estuaire, Ogooué-Maritime, Woleu-Ntem) et des centres de formation. Selon le sélectionneur, l’accent a été mis tactiquement sur les organisations offensives et défensives ainsi que sur les transitions de jeu pour préparer ces éliminatoires.