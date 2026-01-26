Buscador
Libreville, le
samedi 31 janvier 2026
    Port-Gentil : la SEEG annonce des travaux majeurs pour booster la production électrique

    Publié le 26 janvier 2026
    Economie
    Port-Gentil : la SEEG annonce des travaux majeurs pour booster la production électrique
    Port-Gentil : la SEEG annonce des travaux majeurs pour booster la production électrique © 2026 D.R./Info241

    La SEEG a annoncé, dans un communiqué daté de ce lundi 26 janvier, le lancement, à compter du lundi 2 février, d’importants travaux de renforcement des équipements de la centrale thermique de Port-Gentil. L’opération, menée avec l’appui technique d’AKSA Energy, vise à moderniser des installations vieillissantes et à améliorer durablement l’alimentation en électricité de la capitale économique et de ses environs.

    Selon la société, les travaux porteront sur le démantèlement de deux turbines Alstom de 20 mégawatts chacune, mises en service dans les années 1970, ainsi que sur l’installation de deux nouvelles turbines d’une capacité totale de 50 mégawatts. À l’issue de ce chantier, la capacité de production de la centrale devrait atteindre 86 mégawatts, pour une demande estimée à 50 mégawatts.

    La SEEG prévient toutefois que cette phase de travaux pourrait entraîner des perturbations temporaires de la fourniture d’électricité, nécessitant la mise en œuvre d’un planning prévisionnel de délestages. L’entreprise assure avoir pris « toutes les dispositions nécessaires » pour limiter les désagréments et promet une communication régulière sur l’évolution du chantier.

