Nations Unies : L’instance mondiale pourrait disparaitre dans 6 mois, alerte António Guterres

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a lancé un avertissement solennel ce vendredi, prédisant un « effondrement financier imminent » de l’organisation d’ici le milieu de l’année 2026. Dans une lettre adressée aux 193 États membres, il souligne que les réserves de liquidités s’épuisent alors que les impayés atteignent des records, avec un déficit prévu de près de 1,57 milliard de dollars (environ 958 milliards de FCFA). Guterres appelle à une réforme urgente des règles budgétaires ou au paiement intégral des contributions pour éviter une paralysie totale des opérations onusiennes dès le mois de juillet.

Cette crise de liquidités est exacerbée par la position ferme de Washington, le plus important contributeur de l’organisation. Sous l’impulsion du président Donald Trump, les États-Unis — qui doivent actuellement plus de 4 milliards de dollars (soit plus de 2 440 milliards de FCFA) au budget régulier et aux missions de maintien de la paix — ont entamé un retrait massif des agences jugées « dépensières ». Fidèle à sa politique d’efficacité budgétaire, le président américain conditionne désormais le soutien des États-Unis à une restructuration profonde, appliquant une pression similaire à celle exercée sur les membres de l’OTAN.

En parallèle, l’émergence du « Board of Peace » (Conseil de la Paix) créé par Donald Trump pour superviser la reconstruction de Gaza sème le trouble. Ce nouvel organe, où un siège permanent peut s’obtenir contre une contribution d’un milliard de dollars (environ 610 milliards de FCFA), est perçu par de nombreux diplomates comme une tentative de bâtir une gouvernance alternative concurrençant directement l’ONU. Entre désengagement financier d’un côté et diplomatie transactionnelle de l’autre, l’avenir du multilatéralisme traditionnel semble plus incertain que jamais.