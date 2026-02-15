RGPL 2025 : Le Gabon lance enfin la phase dite de dénombrement après plusieurs faux départs

Après plusieurs reports liés à des aléas techniques et financiers, la phase de dénombrement du Recensement général de la population et du logement (RGPL) 2025 a effectivement démarré ce vendredi 13 février. L’annonce a été confirmée à Libreville le même jour par le directeur du Bureau central du recensement, Noël Moussavou, qui a affirmé que les équipes étaient enfin prêtes pour le déploiement national. Attendu depuis décembre 2025, cette phase décisive avait été reprogrammé en janvier pour finalement ne débuter que ce vendredi.

Ce lancement met fin à une période d’incertitude qui avait nourri des doutes sur la capacité opérationnelle du dispositif. Il ouvre surtout la séquence la plus décisive de l’exercice : la collecte de données auprès de tous les ménages. Selon les auotrités, ce sont environ 4 500 agents recenseurs ont été déployés dans les villes, villages, quartiers, hameaux et zones enclavées. Les agents sont identifiables par leurs gilets, casquettes et tee-shirts, afin de faciliter leur reconnaissance sur le terrain.

Un outil de pilotage pour l’éducation, la santé, l’emploi et le logement

L’opération est prévue pour durer un mois, avec un objectif d’exhaustivité couvrant les nationaux et les étrangers vivant au Gabon. Les autorités appellent les populations à coopérer pleinement pour garantir la fiabilité des résultats. Le ministère de la Planification et de la Prospective insiste sur la portée stratégique du recensement pour les politiques publiques. Les données attendues permettront d’actualiser la connaissance de la population, de ses conditions de vie et des besoins prioritaires par territoire. Elles serviront à mieux planifier les infrastructures scolaires, sanitaires et sociales, ainsi que les politiques de logement et d’aménagement.

Le lancement de l’opération ici à Tchibanga

À terme, ces indicateurs devront également orienter plus efficacement les investissements publics et privés. Les autorités rappellent que le RGPL n’est ni une opération fiscale ni un instrument de contrôle policier. Le but est de produire une base statistique robuste pour la décision publique, avec des informations utiles sur la natalité, la mortalité, les flux migratoires et la structure des ménages. Dans un contexte de pression sociale et budgétaire, la qualité des données devient un enjeu de gouvernance. La réussite de cette phase conditionnera directement la pertinence des choix de l’État dans les prochaines années.

Une opération numérisée, relancée après l’échec de 2023

Le RGPL 2026 se distingue par une approche numérisée, présentée comme un levier de fiabilisation et de rapidité de traitement. Les autorités soulignent que les sites, habitations occupées et constructions en cours ont été préalablement identifiés pendant la phase de cartographie censitaire relancée en 2025. Cette architecture technique vise à réduire les doublons, les omissions et les erreurs de saisie. Elle doit aussi améliorer le suivi quotidien des équipes sur le terrain.

Le précédent recensement général remonte à 2013, tandis qu’une tentative lancée en mars 2023 avait été interrompue avant son aboutissement. Le redémarrage effectif de ce 13 février représente donc un rattrapage institutionnel majeur. Avec une population estimée autour de 2,5 millions d’habitants et une présence étrangère significative, l’actualisation statistique est devenue indispensable. Le succès de l’opération dépend désormais de la mobilisation citoyenne et de la rigueur des agents recenseurs dans l’ensemble des provinces.

Lancement en province

Dans la Nyanga, le lancement officiel a été constaté à Tchibanga, où les autorités provinciales ont enclenché la phase pratique avec un appel appuyé à la collaboration des populations. La coordination locale a annoncé le déploiement d’environ 140 agents recenseurs répartis dans 87 secteurs, couvrant les six départements et deux districts de la province. Le message transmis est clair : sans participation des ménages, la qualité des données sera affaiblie. Les équipes ont donc commencé le quadrillage des zones urbaines et rurales dès l’ouverture de l’opération.

Dans le Woleu-Ntem, les autorités ont mobilisé 266 agents pour les semaines de collecte et insisté sur la rigueur des informations remontées. Dans le Moyen-Ogooué, le lancement à Lambaréné a été accompagné d’un appel à « bien accueillir » les recenseurs et à répondre avec précision aux questionnaires. Dans ces provinces, les gouverneurs ont rappelé que les chiffres produits serviront directement à orienter les choix de l’État. Autrement dit, la réussite du RGPL se joue désormais au plus près des ménages, province par province.