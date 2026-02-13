La justice gabonaise est décidément très clémente envers les auteurs d’homicides involontaires. Le tribunal de Franceville vient encore d’en faire l’illustration ce mercredi 11 février en rendant son verdict dans une violente affaire d’accident de la route survenu à Ngouoni, ayant entraîné la mort d’une riveraine. Cordany Oligui, un entrepreneur de 49 ans, a été condamné à une peine particulièrement clémente après avoir mortellement fauché Delia Loussou, une jeune femme arrachée brutalement à l’affection des siens.

Du carburant pour une vie emportée par excès de vitesse

Le drame insoutenable s’est déroulé le 28 janvier dernier dans la localité de Ngouoni. Cordany Oligui, au volant de son véhicule et roulant à vive allure, a perdu le contrôle de son engin avant de faire une violente sortie de route. Dans sa course folle, il a percuté une jeune femme, agente d’une entreprise locale de BTP. Après le choc, pris de panique pour sa vie alors qu’il venait d’en prendre une, le chauffard a immédiatement pris la fuite pour aller trouver refuge à la brigade de gendarmerie de Ngouoni.

Le mis en cause au cours de son audience de ce mecredi

Laissant la pauvre femme à son triste sort. Dans l’urgence, la victime a d’abord été admise au centre hospitalier de la localité par des riverains avant d’être acheminée vers le Centre hospitalier universitaire Amissa-Bongo de Franceville. Malgré les efforts déployés pour la sauver des griffes de la mort dans lesquelles l’avait condamnée le chauffard, elle y décédera malheureusement quelques heures plus tard.

Une justification glaçante face à la perte d’une vie

Jugé en audience de flagrant délit, l’accusé s’est présenté à la barre, où il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Les raisons invoquées pour justifier cette vitesse excessive paraissent cependant bien dérisoires face à la mort d’un être humain : l’homme a expliqué qu’il se pressait pour rejoindre une station-service, car il manquait de carburant. « J’ai perdu le contrôle de mon véhicule, ce qui a causé la mort de la jeune femme. Je le regrette », a-t-il déclaré devant le tribunal.

Le chauffard sera libre dans quelques jours

Malgré la gravité de cette imprudence ayant entraîné la mort, la justice gabonaise s’est montrée d’une extrême indulgence. Selon l’article 246 du Code pénal, il encourait jusqu’à 5 ans de prison et une amende de 2 millions. Mais le ministère public n’a requis que six mois de prison, dont un seul mois ferme, assortis d’une amende de 200 000 francs, soit dix fois moins que celle prévue.

Un verdict qui choque les proches

Et, pour couronner le comble de cette clémence particulière, comme si le délit de fuite et la victime abandonnée à ses blessures n’étaient pas des circonstances suffisamment aggravantes, la juridiction de jugement a suivi ces réquisitions du parquet à la lettre. Pour les proches de Delia Loussou, qui ne reverront plus jamais la jeune femme, cette décision de justice à l’encontre du responsable de l’accident résonne indéniablement comme une double mort.