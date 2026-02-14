#92 CkilsEnPensent : Les gabonais face aux délestages à répétition de la SEEG et leurs conséquences
Découvrez le 92e épisode du micro-trottoir « CkislEnPensent » de la rédaction d’Info241, réalisé dans les villes de Libreville et Port-Gentil sur le thème : "Les gabonais et les coupures d’électricité devenues normalisées dans le pays depuis des mois".
Depuis la Transition, les ménages gabonais vivent au rythme des délestages, malgré les annonces répétées des autorités. Comment analysez-vous cette situation, devenue presque « normale » dans le quotidien des Gabonais ? Les autorités sont-elles à la hauteur, alors que la SEEG évoque régulièrement des actes de sabotage ? Quelles solutions préconisez-vous pour un retour rapide à la normale ?
#CkilsEnPensent : épisode 92
Propos recueillis par : BBO et Jacques Rovaria
Réalisation : Cédrin Mounziégou
Infographie et montage : BC Graphics
@info241.com
