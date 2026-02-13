Buscador
Libreville, le
vendredi 13 février 2026
    Gabon : 44 nouveaux avocats prêtent serment devant la Cour de cassation

    Publié le 13 février 2026 à 10h43min MàJ : //
    Société
    Gabon : 44 nouveaux avocats prêtent serment devant la Cour de cassation
    La salle d’apparat de la Cour de cassation du Gabon a accueilli ce vendredi 13 février la prestation de serment de quarante-quatre postulants inscrits au petit tableau de l’Ordre des avocats. Présidée par la première présidente de la Cour, en présence du procureur général Eddy Minang, cette audience solennelle marque leur entrée officielle dans la profession. Devant l’assemblée plénière, ces nouvelles "robes noires" s’engagent à exercer leur métier avec « dignité, conscience, indépendance, probité et loyauté ».

    L’accès à ce statut d’auxiliaire de justice n’est pas automatique et reste strictement encadré par la loi de juillet 2020. Pour revêtir la robe, les impétrants ont dû satisfaire à des critères d’éligibilité rigoureux : posséder la nationalité gabonaise (d’origine ou acquise depuis au moins dix ans), être âgés d’au moins 21 ans, et détenir un diplôme universitaire en droit. L’honorabilité est également centrale, exigeant des candidats une moralité irréprochable et un casier judiciaire vierge de toute condamnation majeure.

    Enfin, l’intégration à la profession repose sur un encadrement pratique exigeant. Chaque postulant a l’obligation de réaliser un stage préparatoire auprès d’un avocat chevronné (inscrit au grand tableau depuis plus de cinq ans). Ce maître de stage doit garantir un environnement de travail respectant la confidentialité et la déontologie, assurant ainsi que cette nouvelle génération d’avocats est parfaitement armée pour contribuer à une justice crédible et respectée.

