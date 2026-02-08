Oyem : Le coach de l’équipe féminine de l’USO écroué pour le viol d’une fillette 12 ans

Les vieux démons du football gabonais refont surface de la manière la plus sordide. L’entraîneur de la section féminine de l’Union Sportive d’Oyem (USO), Daniel Ella Ndong, connu sous le pseudonyme de « Lesage », a été placé ce vendredi 6 février sous mandat de dépôt à la prison centrale d’Oyem (Woleu-Ntem, nord du Gabon). L’homme de 40 ans est accusé de viol sur une fillette de 12 ans qu’il aurait connu hors des terrains de football, selon les précisions du club obtenues par Info241.

C’est une affaire de pédophilie qui secoue le chef-lieu de la province du Woleu-Ntem et qui vient ternir, une fois de plus, l’image du sport roi au Gabon. Révélée ce vendredi par nos confrères de GabonAllSport, l’arrestation de cet encadreur sportif a eu lieu en milieu de semaine par les éléments de la police judiciaire.

Des aveux glaçants

Une garde à vue qui s’est soldée ce vendredi par la présentation du mis en cause devant un juge d’instruction du parquet d’Oyem. L’entraîneur, communément appelé « Lesage », est poursuivi pour des faits gravissimes. Il est accusé d’avoir abusé d’une mineure âgée de seulement 12 ans.

La prison centrale d’Oyem où séjourne depuis ce week-end le violeur présumé

Selon les premiers éléments de l’enquête diligentée par la police, l’homme n’aurait pas nié les faits à la suite de la plainte déposée contre lui par la mère de la victime. Lors de son audition, il serait même passé aux aveux, reconnaissant avoir entretenu un unique rapport sexuel avec la victime avec pénétration.

Retour à la case prison

Face à la gravité des charges et à ses propres aveux, la justice n’a pas tardé à sévir. L’entraîneur a été présenté au procureur avant d’être placé sous mandat de dépôt à la prison centrale d’Oyem, en attendant son jugement. Le club de la capitale du septentrion a indiqué à Info241 ce dimanche que l’affaire relevait du privé et n’aurait aucun lien avec le club. Et le club d’Oyem de préciser que la section féminine était à l’arrêt depuis le mois de février.

Toute chose qui indique que la victime et son bourreau se seraient rencontrés hors des terrains de football. Ce nouveau scandale de mœurs remet brutalement sur la table la question de la protection des mineurs dans le milieu sportif gabonais, un secteur déjà lourdement traumatisé par un passé récent sombre lié à l’affaire Capello. À 40 ans, « Lesage » risque désormais une lourde peine de prison conformément au Code pénal gabonais qui réprime sévèrement les crimes sexuels sur mineurs.