Libreville, le
samedi 14 février 2026
    Libreville : 13 jours de circulation perturbée à Nzeng-Ayong pour des travaux de curage

    Publié le 14 février 2026 à 10h29min MàJ : il y a 3 heures - Temps de lecture : 4 minutes // Auteur : Dana Bloom
    Société
    Libreville : 13 jours de circulation perturbée à Nzeng-Ayong pour des travaux de curage
    Le ministère gabonais des Travaux publics et de la Construction a annoncé ce vendredi une perturbation de la circulation routière dans plusieurs secteurs de Nzeng-Ayong, dans le 6e arrondissement de Libreville. La mesure concerne les zones dites « Nzeng-Ayong Fromager », « Nzeng-Ayong Fin Goudron » et « Nzeng-Ayong Gaboprix » dès ce samedi 14 février. Les usagers sont appelés à adapter leurs déplacements dès l’entrée en vigueur du dispositif.

    Selon le communiqué parvenu à Info241, la circulation sera perturbée dans les deux sens du samedi 14 au jeudi 26 février 2026. La durée totale des perturbations est estimée à treize jours. Les interventions prévues portent sur le curage d’ouvrages hydrauliques et de lits de rivières obstrués. Ces opérations sont présentées comme nécessaires pour améliorer l’écoulement des eaux et prévenir les inondations.

    Des travaux préventifs avec un impact immédiat sur la mobilité

    Le ministère insiste sur le caractère préventif de ces travaux, dans un contexte où les obstructions peuvent aggraver les inondations urbaines et dégrader les chaussées. En ciblant des points sensibles de Nzeng-Ayong, les autorités cherchent à limiter les risques pour les populations et les infrastructures. La stratégie consiste à traiter les causes techniques des ralentissements et des accumulations d’eau. À court terme, cette approche implique toutefois des contraintes importantes pour les automobilistes.

    Le communiqué d’hier

    Pour encadrer la période de chantier, les usagers sont invités à respecter strictement la signalisation temporaire et les consignes des agents de circulation. Le ministère recommande également de privilégier les itinéraires alternatifs et d’anticiper les trajets. En pratique, cela signifie prévoir des marges de temps supplémentaires, surtout aux heures de pointe. L’objectif est d’éviter les congestions prolongées autour des zones d’intervention.

    Excuses officielles et retour progressif attendu

    Dans son message, le ministre Edgard Moukombi présente ses excuses pour les désagréments causés aux riverains et aux conducteurs. Il assure que les services techniques mettront tout en œuvre pour un rétablissement rapide du trafic. Cette promesse vise à rassurer les usagers sur la durée limitée des perturbations annoncées. Elle engage aussi les équipes en charge des travaux à tenir le calendrier communiqué.

    Pour les habitants de Nzeng-Ayong et les usagers quotidiens de ces axes, les treize prochains jours seront marqués par des ajustements de mobilité. La réussite de l’opération dépendra à la fois de l’efficacité des travaux et du respect des consignes sur le terrain. Si le calendrier est tenu, la zone devrait retrouver une circulation plus fluide à l’issue du chantier. D’ici là, prudence et anticipation restent les maîtres mots.

    @info241.com
