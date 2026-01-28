Turquie : En plein séjour officiel, le président nigérian Tinubu s’effondre devant les cameras

En visite officielle en Turquie, le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a trébuché et s’est brièvement retrouvé au sol lors de la cérémonie d’accueil le mardi 27 janvier 2026. Peu après l’incident, la présidence nigériane a publié un communiqué pour dissiper toute inquiétude. Alors qu’il participait à la cérémonie officielle organisée par les autorités turques, le chef de l’État nigérian a brièvement perdu l’équilibre sous le regard des officiels présents.

La vidéo de l’incident

Immédiatement assisté par les membres du protocole et par son homologue turc, Bola Tinubu a pu se relever rapidement pour la poursuite normale de l’événement. Face aux réactions suscitées par les images de la scène, la présidence nigériane a publié un communiqué pour rassurer l’opinion nationale et internationale. Elle a précisé que le président se porte bien et qu’aucune complication médicale n’a été constatée.

Elle a également dénoncé les interprétations jugées excessives sur son état de santé. La visite du président nigérian en Turquie s’inscrit dans une dynamique de renforcement des relations bilatérales. Les échanges entre les deux pays portent sur plusieurs domaines, notamment la coopération économique, les investissements, la sécurité et les infrastructures. Dans ce cadre, les deux chefs d’État ont procédé à la signature d’un accord de coopération en matière de défense