Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
samedi 14 février 2026
  • 801
    31°C

    • En ce moment :
    L'info en bref...

    SEEG : Une grosse coupure d’électricité prévue ce dimanche matin à Libreville et Akanda

    Publié le 14 février 2026 à 11h38min MàJ : //
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/seeg-une-grosse-coupure-d-electricite-prevue-ce-dimanche-matin-a,2717
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


    Plus de sujets

    Le Gabon dégaine un audit de son unique voie ferrée 15 ans plus tard, un mastodonte pesant 50% du PIB

    Gabon : Vers la délivrance record de plus de 5 000 titres fonciers

    Impayés du Gabon à la Guinée équatoriale : la SEEG corrige les rumeurs et annonce plus de livraison d’électricité

    Port-Gentil : 507 agents payés sans dossier, l’audit qui met la mairie au pied du mur

    Dette africaine : le vrai problème n’est pas l’argent, c’est la méfiance des marchés

    Economie
    SEEG : Une grosse coupure d’électricité prévue ce dimanche matin à Libreville et Akanda
    SEEG : Une grosse coupure d’électricité prévue ce dimanche matin à Libreville et Akanda © 2026 D.R./Info241

    Moov Africa

    -
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Le dimanche à venir sera bien particulier pour les habitants de la capitale gabonaise et ses environs déjà frappés par des délestages chroniques. Selon un communiqué parvenu à la rédaction d’Info241 ce vendredi, la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) informe sa clientèle que des travaux de maintenance seront effectués ce dimanche 15 février sur les équipements du poste de répartition de Bisségué. Cette intervention vise spécifiquement la sécurisation des transformateurs et des lignes de transport haute tension.

    Le communiqué de l’entreprise d’Etat

    En raison de ces opérations techniques, une suspension temporaire de la desserte en électricité est programmée ce dimanche. Les coupures interviendront sur une plage horaire allant de 05h00 à 13h00 et impacteront directement les ménages et entreprises situés dans les communes de Libreville et d’Akanda, précise l’entreprise publique d’énergie.

    Consciente des désagréments que cette situation va inévitablement occasionner le temps d’une demi-journée, la SEEG a tenu à rassurer les usagers. L’entreprise affirme que toutes les diligences nécessaires sont déployées pour minimiser l’ampleur et la durée des perturbations, réitérant au passage son engagement à améliorer la continuité et la qualité du service public.

    Moov Africa

    Newsletter de Info241.com

    Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


    Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.


    -
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter cette brève