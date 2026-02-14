SEEG : Une grosse coupure d’électricité prévue ce dimanche matin à Libreville et Akanda

Le dimanche à venir sera bien particulier pour les habitants de la capitale gabonaise et ses environs déjà frappés par des délestages chroniques. Selon un communiqué parvenu à la rédaction d’Info241 ce vendredi, la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) informe sa clientèle que des travaux de maintenance seront effectués ce dimanche 15 février sur les équipements du poste de répartition de Bisségué. Cette intervention vise spécifiquement la sécurisation des transformateurs et des lignes de transport haute tension.

Le communiqué de l’entreprise d’Etat

En raison de ces opérations techniques, une suspension temporaire de la desserte en électricité est programmée ce dimanche. Les coupures interviendront sur une plage horaire allant de 05h00 à 13h00 et impacteront directement les ménages et entreprises situés dans les communes de Libreville et d’Akanda, précise l’entreprise publique d’énergie.

Consciente des désagréments que cette situation va inévitablement occasionner le temps d’une demi-journée, la SEEG a tenu à rassurer les usagers. L’entreprise affirme que toutes les diligences nécessaires sont déployées pour minimiser l’ampleur et la durée des perturbations, réitérant au passage son engagement à améliorer la continuité et la qualité du service public.