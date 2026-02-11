Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
vendredi 13 février 2026
  • 802
    26°C

    • En ce moment :
    L'info en bref...

    Gabon : Alliance stratégique avec l’Afrique du Sud pour cartographier le potentiel minier

    Publié le 11 février 2026 à 21h35min MàJ : //
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/gabon-alliance-strategique-avec-l-afrique-du-sud-pour,2713
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


    Plus de sujets

    Le Gabon dégaine un audit de son unique voie ferrée 15 ans plus tard, un mastodonte pesant 50% du PIB

    Gabon : Vers la délivrance record de plus de 5 000 titres fonciers

    Impayés du Gabon à la Guinée équatoriale : la SEEG corrige les rumeurs et annonce plus de livraison d’électricité

    Port-Gentil : 507 agents payés sans dossier, l’audit qui met la mairie au pied du mur

    Dette africaine : le vrai problème n’est pas l’argent, c’est la méfiance des marchés

    Economie
    Gabon : Alliance stratégique avec l’Afrique du Sud pour cartographier le potentiel minier
    Gabon : Alliance stratégique avec l’Afrique du Sud pour cartographier le potentiel minier © 2026 D.R./Info241

    Moov Africa

    -
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Le Gabon a franchi ce mercredi 11 février un cap décisif pour son industrie extractive en signant un accord de collaboration avec le Conseil sud-africain pour les géosciences. Paraphé au Cap sous la supervision du ministre des Mines, Sosthène Nguema Nguema, ce partenariat vise à moderniser l’infrastructure de connaissances géologiques du pays. L’objectif est de réduire la dépendance à l’or noir en cartographiant précisément les gisements inexploités de fer, de manganèse et d’or, afin de diversifier l’économie nationale.

    Au cœur de cette coopération technique figure la réalisation d’évaluations géologiques complètes et la mise à jour des cartes des ressources du Gabon. L’accord met également un accent particulier sur le renforcement des capacités locales : des programmes de formation, des stages et des ateliers permettront aux ingénieurs et géologues gabonais d’acquérir les meilleures pratiques internationales et de maîtriser des technologies d’exploration avancées.

    Sur le plan économique, cette alliance entend rassurer et attirer les investisseurs étrangers, notamment sud-africains, grâce à une meilleure transparence des données et une réglementation alignée sur les normes environnementales modernes. Cette initiative répond directement à la volonté du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, de faire du secteur minier un véritable levier de croissance durable et de renforcer la coopération intra-africaine.

    Moov Africa

    Newsletter de Info241.com

    Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


    Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.


    -
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter cette brève