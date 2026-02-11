Gabon : Alliance stratégique avec l’Afrique du Sud pour cartographier le potentiel minier

Le Gabon a franchi ce mercredi 11 février un cap décisif pour son industrie extractive en signant un accord de collaboration avec le Conseil sud-africain pour les géosciences. Paraphé au Cap sous la supervision du ministre des Mines, Sosthène Nguema Nguema, ce partenariat vise à moderniser l’infrastructure de connaissances géologiques du pays. L’objectif est de réduire la dépendance à l’or noir en cartographiant précisément les gisements inexploités de fer, de manganèse et d’or, afin de diversifier l’économie nationale.

Au cœur de cette coopération technique figure la réalisation d’évaluations géologiques complètes et la mise à jour des cartes des ressources du Gabon. L’accord met également un accent particulier sur le renforcement des capacités locales : des programmes de formation, des stages et des ateliers permettront aux ingénieurs et géologues gabonais d’acquérir les meilleures pratiques internationales et de maîtriser des technologies d’exploration avancées.

Sur le plan économique, cette alliance entend rassurer et attirer les investisseurs étrangers, notamment sud-africains, grâce à une meilleure transparence des données et une réglementation alignée sur les normes environnementales modernes. Cette initiative répond directement à la volonté du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, de faire du secteur minier un véritable levier de croissance durable et de renforcer la coopération intra-africaine.