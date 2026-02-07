Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
dimanche 8 février 2026
  • 801
    29°C

    • En ce moment :
    L'info en bref...

    Soudan : 24 déplacés dont 8 enfants, tués dans une attaque de drone des paramilitaires

    Publié le 7 février 2026 à 19h17min MàJ : //
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/soudan-24-deplaces-dont-huit-enfants-tues-dans-une-attaque-de,2709
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


    Plus de sujets

    CEMAC : la Commission au bord de l’asphyxie suspend ses activités, faute d’argent dans ses caisses

    Bangui accueille un séminaire sous-régional sur la sécurité sociale et la transformation numérique

    Masque Fang vendu en France : DiaspAura dénonce une « profanation » et réclame sa restitution

    L’Afrique subsaharienne francophone, leader de la croissance économique africaine en 2025

    Décès prématuré du Pr Jean Bruno Ella Nguema, voix inspirante et influente de la diaspora gabonaise

    International
    Soudan : 24 déplacés dont 8 enfants, tués dans une attaque de drone des paramilitaires
    Soudan : 24 déplacés dont 8 enfants, tués dans une attaque de drone des paramilitaires © 2026 D.R./Info241

    Moov Africa

    -
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Une attaque de drone menée par les Forces de soutien rapide (FSR) a frappé samedi un véhicule transportant des familles déplacées dans le centre du Soudan, près de la ville de Rahad. Selon le Sudan Doctors Network, le bilan est lourd : au moins 24 civils ont été tués, dont huit enfants et deux nourrissons. Ces familles fuyaient les combats dans la zone de Dubeiker, dans la province du Kordofan du Nord, lorsqu’elles ont été ciblées.

    Ce drame survient au lendemain de l’attaque d’un convoi d’aide du Programme alimentaire mondial, illustrant l’escalade de la violence contre les civils et les humanitaires. Les blessés ont été acheminés vers des structures médicales à Rahad, qui font face à une pénurie sévère de fournitures médicales. Face à cette situation, le groupe de médecins appelle la communauté internationale à tenir les dirigeants des FSR pour responsables de ces violations répétées du droit humain.

    Le conflit au Soudan, qui dure depuis près de trois ans, oppose l’armée régulière aux paramilitaires des FSR dans une lutte de pouvoir dévastatrice. Depuis avril 2023, les affrontements ont plongé le pays dans le chaos, faisant des dizaines de milliers de morts et provoquant l’une des crises de déplacement les plus graves au monde. À ce jour, le commandement des FSR n’a fait aucun commentaire officiel sur l’attaque de samedi.

    Moov Africa

    Newsletter de Info241.com

    Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


    Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.


    -
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter cette brève