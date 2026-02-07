Soudan : 24 déplacés dont 8 enfants, tués dans une attaque de drone des paramilitaires

Une attaque de drone menée par les Forces de soutien rapide (FSR) a frappé samedi un véhicule transportant des familles déplacées dans le centre du Soudan, près de la ville de Rahad. Selon le Sudan Doctors Network, le bilan est lourd : au moins 24 civils ont été tués, dont huit enfants et deux nourrissons. Ces familles fuyaient les combats dans la zone de Dubeiker, dans la province du Kordofan du Nord, lorsqu’elles ont été ciblées.

Ce drame survient au lendemain de l’attaque d’un convoi d’aide du Programme alimentaire mondial, illustrant l’escalade de la violence contre les civils et les humanitaires. Les blessés ont été acheminés vers des structures médicales à Rahad, qui font face à une pénurie sévère de fournitures médicales. Face à cette situation, le groupe de médecins appelle la communauté internationale à tenir les dirigeants des FSR pour responsables de ces violations répétées du droit humain.

Le conflit au Soudan, qui dure depuis près de trois ans, oppose l’armée régulière aux paramilitaires des FSR dans une lutte de pouvoir dévastatrice. Depuis avril 2023, les affrontements ont plongé le pays dans le chaos, faisant des dizaines de milliers de morts et provoquant l’une des crises de déplacement les plus graves au monde. À ce jour, le commandement des FSR n’a fait aucun commentaire officiel sur l’attaque de samedi.