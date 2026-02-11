Grève des enseignants : les syndicats annoncent la reprise des cours dans l’Ogooué-Maritime

Le bras de fer entre enseignants et le gouvernement gabonais semble tirer à sa fin. Réunis à Port-Gentil ce mercredi 11 février, les enseignants de l’Ogooué-Maritime affiliés au SYNETECPRO, au SENA et à SOS Éducation la Base ont présenté, lors d’une déclaration de presse, leurs pistes de sortie de crise. Leur objectif affiché est de préserver le dialogue avec les autorités afin d’aboutir à une solution durable, structurée et apaisée dans le secteur de l’éducation nationale.

Les syndicats estiment que le durcissement du mouvement de grève est la conséquence directe de menaces et d’intimidations visant plusieurs enseignants. S’ils reconnaissent les efforts engagés par le Gouvernement, ils jugent qu’aucune négociation sérieuse ne peut prospérer dans un climat de pression et d’insécurité.

Une commission spéciale indépendante réclamée en urgence

Forts de près de quarante années de luttes syndicales depuis 1990, les enseignants disent vouloir traiter en profondeur ce qu’ils qualifient de « grand malade » : l’Éducation nationale. Ils demandent la mise en place urgente d’une Commission spéciale indépendante, placée sous l’autorité directe du président de la République, Chef de l’État et Chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Selon les syndicats, cette commission aurait pour mission d’établir un diagnostic complet des dysfonctionnements du système éducatif et de formuler des solutions structurelles et pérennes. Ils souhaitent également que les conclusions des États généraux de l’éducation de 2010 servent de base de référence aux travaux de cette instance.

Revendications immédiates : régularisations, rappels et carrières

Au-delà de la réforme de fond, les organisations syndicales demandent que cette commission traite les urgences sociales et administratives. Elles citent notamment la régularisation des situations administratives, le paiement des rappels et des vacations, la gestion des carrières, ainsi que la situation des enseignants bénévoles et confessionnels.

Les enseignants insistent sur la nécessité de confier cette mission à des personnalités neutres, compétentes et expérimentées, afin de garantir la crédibilité du processus. À l’issue de leurs concertations, ils ont désigné à l’unanimité le sénateur Léon Ababé pour les représenter, avec une équipe d’experts, dans les échanges avec les plus hautes autorités de l’État.

Reprise des cours avec effet immédiat

Tout en saluant les initiatives déjà engagées par les autorités, notamment celles du Président de la République et de l’Assemblée nationale, les syndicats ont annoncé la reprise des cours avec effet immédiat Ils présentent cette décision comme un geste de responsabilité destiné à favoriser un climat apaisé.

Les enseignants espèrent que cette reprise accélérera la mise en place de la commission spéciale indépendante et permettra une résolution définitive de la crise. Ils appellent enfin à la mobilisation de tous les acteurs du système éducatif pour restaurer la valeur du métier d’enseignant et inscrire la réforme dans une logique de résultats concrets au service de la communauté éducative.