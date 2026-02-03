Panthères du Gabon : 605 candidats à la succession de Mouyouma, les 3 finalistes bientôt connus !

C’est un chiffre qui donne le tournis et qui témoigne de l’attractivité intacte du banc gabonais. La Fédération gabonaise de football (FEGAFOOT) a officialisé ce mardi 3 février dans un communiqué parvenu à Info241, la réception de 605 dossiers de candidature pour le poste de sélectionneur national après un appel de 12 jours qui a pris fin le 26 janvier dernier. Cet engouement exceptionnel, majoritairement porté par des techniciens européens, survient paradoxalement alors que l’équipe nationale traverse une zone de turbulences majeure, marquée par le traumatisme récent de la CAN 2025.

Ce plébiscite intervient dans un contexte de reconstruction urgente voulu par les plus hautes autorités de l’État dès le 31 décembre. Après la débâcle de l’expédition marocaine — soldée par trois défaites en autant de matchs et une élimination humiliante dès la phase de poules —, le départ de Thierry Mouyouma était devenu inéluctable. Le gouvernement, qui avait un temps envisagé la dissolution pure et simple de la sélection, a finalement opté pour une refonte totale du staff technique, chargeant la fédération de dénicher l’oiseau rare capable de redresser la barre.

Un marathon de sélection sous haute surveillance

Face à cette montagne de CV, la fédération a mis en place un dispositif de sélection rigoureux qui débute dès demain, mercredi 4 février. Une commission technique mixte va entrer en conclave pour une durée de six jours, jusqu’au 10 février. Ce jury est composé de membres du Comité exécutif de la FEGAFOOT, d’experts de la Direction technique nationale (DTN), ainsi que de représentants de l’association des entraîneurs et de celle des clubs, garantissant ainsi une pluralité de regards sur les profils.

Le communiqué officiel

La mission de cette commission est de filtrer les 605 dossiers pour aboutir à une « short-list » finale de seulement trois noms. Ce trio de finalistes sera ensuite transmis au ministre des Sports, qui aura la responsabilité du choix définitif. Cette procédure en entonnoir vise à s’assurer que le futur élu coche toutes les cases techniques et financières, tout en répondant aux aspirations de renouveau exigées par le public et le gouvernement.

Reconstruction et ambitions renouvelées

Dans son communiqué officiel publié ce mardi, la FEGAFOOT s’est félicitée de cet intérêt massif, y voyant la preuve du potentiel toujours reconnu de l’équipe gabonaise à l’international. L’instance faîtière a réaffirmé sa volonté de mener ce processus à terme dans les délais impartis, consciente que chaque jour compte pour préparer les prochaines échéances. Le communiqué précise que l’objectif est de doter le Gabon d’un technicien porteur d’un « projet ambitieux », capable de rompre avec les échecs récents.

Le futur sélectionneur, qui sortira du chapeau dans les prochaines semaines, aura une lourde responsabilité sur les épaules. Il devra non seulement reconstruire un groupe moralement atteint par l’échec de 2025, mais aussi redonner une identité de jeu aux Panthères. Avec 605 prétendants au portillon, le football gabonais s’offre le luxe du choix pour espérer retrouver, enfin, sa place dans le concert des grandes nations du football continental.

Un cahier des charges pourtant draconien

L’affluence record de candidats surprend d’autant plus que l’appel d’offres lancé le 14 janvier par la FEGAFOOT fixait une barre particulièrement haute. Loin d’être ouvert à tout vent, le processus de recrutement exigeait des postulants des références solides : la détention d’une Licence A CAF, UEFA Pro ou équivalent, ainsi qu’une expérience avérée à la tête d’une sélection nationale ou d’un club de haut niveau. Les « sorciers blancs » ou techniciens locaux devaient montrer patte blanche et justifier d’une connaissance pointue du football africain.

Outre les diplômes, le futur patron des Panthères devra se plier à des exigences logistiques et structurelles strictes. Le cahier des charges impose notamment une résidence permanente au Gabon, une condition souvent rédhibitoire pour certains techniciens internationaux, mais jugée indispensable pour s’imprégner des réalités locales. De plus, le candidat retenu devra porter un projet global, ne se limitant pas à l’équipe A, mais englobant la collaboration avec la Direction technique nationale et la formation, le tout avec une maîtrise parfaite de la langue française.