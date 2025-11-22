Nord du Nigeria : 227 nouveaux enlèvements, des dizaines d’écoles fermées en urgence

La situation sécuritaire continue de se dégrader dans le nord du Nigeria, où les autorités fédérales et plusieurs États ont ordonné la fermeture d’écoles face à la recrudescence des enlèvements. La mesure intervient après l’attaque de St Mary’s School, dans la communauté de Papiri (Niger State), où 215 élèves et 12 enseignants ont été kidnappés dans la nuit du vendredi 21 novembre par des hommes armés arrivés à moto. Quatre jours plus tôt, 26 collégiennes avaient été enlevées dans l’État de Kebbi, dans une attaque ayant coûté la vie au vice-principal de l’établissement.

Face à l’onde de choc provoquée par ces rapts successifs, le gouvernement fédéral a annoncé la fermeture immédiate de 41 unity schools jugées exposées, tandis que les États de Kwara, Plateau, Niger, Benue et Katsina ont fermé plusieurs dizaines d’établissements supplémentaires. Les autorités locales évoquent une mesure préventive indispensable, alors que des milliers d’écoles du nord du pays sont dépourvues de clôtures ou de dispositifs de sécurité, rendant élèves et enseignants particulièrement vulnérables. À Benue, près de 50 écoles sont fermées depuis des années en raison de l’insécurité.

Les forces de sécurité ont été déployées dans les zones touchées, tandis que le président Bola Tinubu a ordonné au ministre d’État à la Défense, Bello Matawalle, de se rendre d’urgence à Kebbi pour coordonner les opérations de recherche. Malgré l’intensification des efforts, les autorités reconnaissent que le nombre exact de personnes enlevées dans l’attaque de Niger State reste à confirmer. Les églises locales ont appelé au calme et à la prière, assurant collaborer avec le gouvernement pour le retour des victimes.