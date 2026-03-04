Guerre en Iran : l’onde de choc mondiale et la carte stratégique à jouer pour le Gabon

Depuis le 28 février au matin, une coalition menée par les États-Unis et Israël pilonne intensivement les infrastructures stratégiques iraniennes. Avec un bilan provisoire faisant état d’une quarantaine de hauts dignitaires tués et de plus de deux mille objectifs militaires ou économiques frappés, le régime de la république islamique vacille dangereusement. Cette offensive majeure provoque une onde de choc dont les répercussions géopolitiques dépassent largement les frontières perses.

Outre le drame humain qui se joue au Moyen-Orient, cette guerre déclarée soulève de profondes problématiques économiques à l’échelle mondiale. Neuvième producteur mondial de pétrole brut, l’Iran borde le détroit d’Ormuz, un point de passage névralgique pour le transit des hydrocarbures que Téhéran tente désormais de bloquer en représailles. Conséquence immédiate de cette paralysie stratégique : l’économie mondiale encaisse le choc et le prix du baril s’envole, soumettant toutes les grandes puissances aux aléas de ce conflit armé.

L’or noir gabonais face à la vulnérabilité de Pékin

La Chine, dont près du tiers des importations pétrolières proviennent traditionnellement du marché iranien, se retrouve particulièrement exposée à cette crise internationale. Totalement dépendante de cette matière première pour soutenir son industrie, elle voit ses sources d’approvisionnement se tarir brutalement, une situation d’autant plus critique que d’autres partenaires historiques, à l’image du Venezuela ou de la Russie, demeurent sous le coup de lourdes sanctions.

Le malheur des uns pouvant faire le bonheur des autres, le Gabon dispose aujourd’hui d’une fenêtre d’opportunité économique inédite. Entre la fin de l’année 2025 et le début de l’année en cours, Libreville écoulait déjà entre 35 % et 42 % de sa production de brut vers l’empire du milieu. Face à la fermeture abrupte des robinets moyen-orientaux, les autorités gabonaises se trouvent en position de force pour renégocier leurs accords commerciaux et revoir à la hausse le volume de leurs exportations vers l’Est, tout en consolidant la vente de manganèse et de bois.

La fragilité des pactes stratégiques mise à nu

Toutefois, cette ruée vers un partenaire unique demeure un pari extrêmement risqué qui doit alerter sur la fiabilité réelle des alliances internationales. Alors que la France et le Royaume-Uni sont activement entrés dans le conflit pour honorer leurs accords de défense et protéger leurs alliés dans la région, l’Iran se retrouve dramatiquement isolé sous le feu croisé de Washington et de Tel-Aviv, totalement abandonné par ses propres soutiens politiques.

Ce délaissement interroge profondément, d’autant que Téhéran avait paraphé en janvier 2025 un accord historique de vingt ans avec Moscou, avant d’officialiser un pacte stratégique trilatéral avec la Chine et la Russie en janvier dernier. Pourtant, aussitôt signés, ces traités semblent oubliés : ni Pékin ni Moscou n’ont fourni le moindre renseignement ou appui tactique pour éviter que leurs « amis » ne soient défaits. Une défaillance glaçante qui pose une question cruciale pour l’avenir de notre nation : quels enseignements tirer de ces alliances volatiles avant de remettre les clés économiques de son pays à un seul partenaire étranger ?