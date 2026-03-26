Ndougou : Après des années de supplications, un centre de vaccination enfin opérationnel

Au cœur du canton Orembo Nkomi, dans le département d’Étimboué, le district de Ndougou vient de franchir une étape majeure dans l’amélioration de l’accès aux soins. Le lundi 23 mars, les autorités sanitaires de l’Ogooué-Maritime y ont officiellement inauguré un centre fixe de vaccination, installé au sein du centre de santé local. Une avancée attendue, dans une zone où les populations rurales et enclavées ont longtemps été contraintes de parcourir de longues distances pour faire vacciner leurs enfants.

Cette inauguration s’inscrit dans la politique nationale de renforcement de l’accès équitable aux soins de santé primaires. Elle a été rendue possible grâce à l’action conjuguée des services déconcentrés du ministère de la Santé et au soutien du député du 3e siège du département d’Étimboué, René Guibouanga Mboungana, dont l’implication en faveur des populations locales a été saluée au cours de la cérémonie.

Mettre fin à une inégalité sanitaire persistante

Jusqu’ici, les habitants de Ndougou et des localités environnantes devaient se rendre à Omboué ou à Port-Gentil pour accéder aux services de vaccination. Un parcours souvent long, coûteux et incertain, que ce soit par voie terrestre sur des axes dégradés ou par voie fluviale dans des conditions parfois précaires.

Ces contraintes logistiques ont longtemps constitué un frein à la vaccination régulière, contribuant à une couverture vaccinale insuffisante dans la zone. Les premiers exposés restaient les nourrissons, les jeunes enfants et les femmes enceintes, particulièrement vulnérables à des maladies évitables comme la rougeole, la poliomyélite ou encore la diphtérie.

Un centre équipé pour garantir l’efficacité des vaccins

Le nouveau centre fixe de vaccination dispose d’une chaîne de froid fonctionnelle, élément essentiel pour préserver la qualité et l’efficacité des doses. Cette installation permet désormais de stocker les vaccins dans des conditions conformes aux normes sanitaires en vigueur, condition indispensable à une prise en charge fiable et durable.

Au-delà de l’équipement, les autorités ont également mis l’accent sur le renforcement des capacités humaines. Une formation pratique a été dispensée au personnel local afin d’assurer une gestion autonome et efficace du dispositif.

Une montée en compétence des équipes locales

Cette session de formation a été conduite par les responsables régionaux du Programme élargi de vaccination (PEV), notamment Adrien Mometambo, responsable régional du PEV et point focal dans l’Ogooué-Maritime, ainsi que Fernand Moutendy Loulou, agent de la base épidémiologique chargé de la lutte contre les endémies.

Des volontaires communautaires ont également été associés à cette démarche. Leur rôle sera déterminant dans la sensibilisation des populations, l’accompagnement des familles et le suivi des activités vaccinales dans les villages du canton.

Une campagne annoncée dans 23 villages

Dans la continuité de cette inauguration, une vaste campagne de vaccination doit prochainement être lancée dans les 23 villages du canton Orembo Nkomi. L’objectif est double : rattraper le retard accumulé en matière de couverture vaccinale et renforcer durablement l’immunisation des enfants dans cette partie du département d’Étimboué.

Cette opération est appelée à consolider les effets immédiats de l’ouverture du centre, en faisant de Ndougou un point d’ancrage pour une stratégie de santé publique de proximité, mieux adaptée aux réalités du terrain.

Un signal fort pour la justice sociale

Au-delà de son impact sanitaire, cette réalisation porte une dimension sociale et territoriale forte. Elle traduit la volonté des pouvoirs publics de corriger les déséquilibres d’accès aux soins entre centres urbains et zones enclavées, en garantissant à chaque citoyen le droit effectif à la santé, quel que soit son lieu de résidence.

Avec l’ouverture de ce centre fixe de vaccination, Ndougou cesse d’être un angle mort du système sanitaire régional. Pour les populations du canton Orembo Nkomi, longtemps laissées à l’écart, cette infrastructure représente bien plus qu’un équipement médical : elle incarne enfin l’arrivée concrète d’une santé de proximité.