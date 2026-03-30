National Foot 1 : Stade Mandji garde la tête, FC 105 et Bouenguidi Sport signent de bonnes opérations

La quatrième journée du championnat national de football du Gabon, National Foot 1, disputée ce samedi 28 mars, a livré son lot de sensations fortes sur les différentes pelouses du pays. Si le Stade Mandji est parvenu à conserver son précieux fauteuil de leader à l’issue d’un match nul et vierge âprement disputé (0-0) en déplacement face à l’Union Sportive de Bitam, cette nouvelle levée a surtout été le théâtre de bouleversements majeurs au sein du classement général.

Les meilleures opérations comptables de ce week-end sont à mettre à l’actif du FC 105 et de Bouenguidi Sport, tous deux intraitables à domicile. Le club d’Owendo a réalisé un véritable bond au classement, s’emparant de la cinquième place grâce à un probant succès (3-0) face à l’AS Dikaki. Une dynamique victorieuse partagée par la formation de Bouenguidi Sport, qui remonte au septième rang après s’être imposée avec maîtrise (2-0) sur la pelouse du stade Tata Migolet de Koulamoutou.

Le classement à l’issue de cette 4e journée

Le haut du tableau a également été le théâtre d’une confrontation directe décisive, avec la victoire de l’Oyem AC (2-1) face au dauphin Mangasport. Ce choc a indirectement fait les affaires du promu Ogooué FC, qui s’invite sur la troisième marche du podium à la faveur de son succès minimaliste (1-0) contre Lozosport. Dans les tréfonds du classement, la situation se complique pour l’AS Dikaki qui hérite de la place de lanterne rouge, tandis que le Vautour Club a enfin débloqué son compteur en arrachant le point du match nul (1-1) lors de son déplacement à Lambaréné.

Les organismes des joueurs n’auront guère le temps de récupérer, puisque le calendrier du championnat prévoit l’enchaînement immédiat de la cinquième journée les mardi 31 mars et mercredi 1er avril. Cette nouvelle étape sera cruciale pour le Stade Mandji, désireux de reprendre sa marche en avant pour consolider son leadership. Dans le même temps, la pression sera maximale sur les épaules des joueurs de l’AS Dikaki, contraints de réagir d’urgence pour s’extirper des bas-fonds du classement lors de duels qui s’annoncent d’ores et déjà électriques.