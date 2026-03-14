National Foot 1 : La Linafp rejette en masse les dossiers de joueurs de 4 clubs pour plusieurs failles

Alors que la première journée du National Foot se poursuit ce samedi, la Commission de qualification et de délivrance des licences de la Ligue nationale de football professionnel (Linafp) a rendu son verdict ce vendredi 13 mars 2026 à Libreville. Réunie depuis le jeudi 12 mars au siège de l’institution, cette commission avait pour lourde tâche d’examiner les dossiers des joueurs introduits par les clubs de 1re division dans le cadre des mutations et transferts pour le compte de la saison sportive 2025-2026.

Sous la houlette de son président, Daniel Edjo Mve, et en présence de représentants des clubs et des footballeurs, l’instance a passé au crible les dossiers de 13 formations sportives du championnat national. Le procès-verbal numéro 3/D1, publié à l’issue de ces travaux et parvenu à la rédaction d’Info241, dresse un bilan particulièrement contrasté de la rigueur administrative des écuries gabonaises.

Les bons élèves de la classe administrative

Certaines équipes se sont particulièrement distinguées par le sérieux de leurs démarches administratives. C’est notamment le cas du FC 105, qui affiche un taux d’approbation exceptionnel de 92 % avec 23 dossiers jugés conformes sur les 25 présentés. Le club d’Oyem AC n’est pas en reste, parvenant à faire valider 22 dossiers de joueurs, soit un taux de réussite très honorable de 91,7 %.

Club Dossiers conformes Taux de réussite Dossiers rejetés Étrangers FC 105 23 92 % 2 8 Oyem AC 22 91,7 % 2 7 A.O. C.M.S. 18 90 % 2 5 Lambaréné AC 19 86,4 % 3 2 Stade Mandji 24 85,7 % 4 1 AS Mangasport 22 81,5 % 5 5

Dans le sillage de ces bons élèves, l’A.O. C.M.S. s’en tire avec 90 % de dossiers conformes, validant ainsi 18 recrues. L’Association omnisports Stade Mandji et l’AS Mangasport suivent de près avec respectivement 85,7 % et 81,5 % d’approbation. Ces formations ont su fournir l’ensemble des pièces requises, s’assurant ainsi d’entamer la nouvelle saison avec des effectifs qualifiés et opérationnels pour la compétition.

Un zéro pointé pour 4 formations de l’élite

À l’inverse, le couperet de la Linafp est tombé de manière implacable sur plusieurs autres clubs. Le fait marquant de cette session d’examen reste le rejet total et retentissant des dossiers présentés par 4 équipes : l’AS Dikaki, Bouenguidi Sports, Ogooué FC et l’Union sportive de Bitam. Pour ces 4 écuries, 100 % des demandes de qualification ont été formellement invalidées par la commission.

Club recalé Dossiers rejetés Taux d’échec Motifs récurrents de rejet AS Dikaki 12 100 % Contrats et CNI non conformes, absence de carte de séjour Bouenguidi Sports 19 100 % Certificats médicaux invalides Ogooué FC 19 100 % Certificats médicaux, cartes de séjour, CNI US Bitam 19 100 % Certificats médicaux invalides

Les motifs de rejet énumérés par le rapporteur Raymond Francklin Nkomo mettent en lumière des négligences administratives criantes au sein des directions de ces clubs. L’absence ou la non-conformité des certificats médicaux a été fatale à Bouenguidi Sports, Ogooué FC et l’US Bitam, recalant d’office tous leurs joueurs. Pour l’AS Dikaki, ce sont principalement des contrats non conformes, des cartes nationales d’identité défaillantes et l’absence de cartes de séjour pour les joueurs étrangers qui ont bloqué le processus d’enregistrement.

Un bilan mitigé pour le reste du tableau

Entre les 1ers de la classe et les lanternes rouges administratives, d’autres clubs affichent un bilan plus mitigé, avec un nombre important de rejets qui devront être corrigés rapidement. L’Union sportive d’Oyem voit par exemple 6 de ses dossiers retoqués, tandis que le Vautour Club enregistre 10 rejets, soit plus du tiers de son effectif soumis. Le Stade Migovéen, quant à lui, frôle la zone rouge avec 11 dossiers non conformes représentant 38 % d’échec.

Autres clubs Dossiers conformes Dossiers rejetés Taux d’échec US Oyem 19 6 24 % Vautour Club 19 10 34,5 % Stade Migovéen 18 11 38 %

Ces clubs épinglés, qu’ils soient totalement recalés ou partiellement validés, devront impérativement régulariser leur situation en fournissant les documents manquants. Sans cette mise en conformité exigée par la Linafp, ils ne pourront espérer aligner l’ensemble de leurs joueurs sur les pelouses lors du coup d’envoi du championnat.