Gabon : Accusé de viol, Hervé Patrick Opiangah totalement blanchi par la justice faute de preuves

L’épilogue d’un feuilleton judiciaire retentissant qui remontait au 20 novembre 2024 vient d’être acté à Libreville. L’ancien ministre et homme d’affaires Hervé Patrick Opiangah, visé par de lourdes accusations de viol sur sa fille adoptive portées par son ex-compagne Lucie Biloghe, a été définitivement mis hors de cause ce 12 mars. Cette décision judiciaire met un terme à de longs mois de cavale en exil pour cet acteur politique de premier plan, par ailleurs ancien député du deuxième siège du département de la Lébombi-Léyou (Haut-Ogooué).

C’est le nouveau procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville, Dick Fabrice Boungou, qui a officiellement annoncé la fin des poursuites ce jeudi 12 mars, lors d’une déclaration solennelle tenue à son cabinet. Le magistrat a justifié cette décision par le prononcé d’un non-lieu au bénéfice de l’accusé, motivé par une insuffisance flagrante de preuves matérielles pour étayer ces accusations de présomption d’atteinte aux mœurs.

La restitution d’un butin d’un milliard de francs CFA

Cette clôture du dossier entraîne des conséquences matérielles immédiates pour l’ancien membre du gouvernement. Au début de l’affaire, la procédure avait conduit les instances judiciaires à mener une vaste perquisition à son domicile, situé au quartier Razel dans la commune d’Owendo. Au cours de cette opération, les enquêteurs avaient saisi de nombreux biens, comprenant des montres de luxe, des écrans plasmas, d’importantes sommes en numéraire et divers bijoux.

Le procureur au cours de sa déclaration hier

Le butin confisqué, dont la valeur globale avait été estimée à près d’un milliard de francs CFA, va finalement regagner les coffres de son propriétaire originel. Le chef du parquet a été catégorique sur la suite de la procédure : « Le parquet de la République, par ma voix, a procédé ce jour même à la restitution, par voie d’huissier, des effets saisis au domicile de monsieur Hervé Patrick Opiangah ». Une issue heureuse pour celui qui n’a jamais cessé de clamer son innocence depuis l’étranger.

La victoire d’une défense opiniâtre face aux blocages administratifs

Avant de savourer cette victoire, la bataille juridique aura été particulièrement âpre. L’homme d’affaires, contraint à la fuite durant 10 mois avant de réapparaitre en septembre 2025, avait multiplié les requêtes pour récupérer son patrimoine. Jusqu’à ce jeudi, la justice lui avait systématiquement opposé une fin de non-recevoir, prétextant que l’instruction suivait toujours son cours. L’administration avait même tenté de justifier cette rétention prolongée en produisant une simple quittance du Trésor public.

Cette méthode avait été vivement fustigée par les avocats de la défense lors d’une précédente sortie médiatique. Ils avaient rappelé avec fermeté qu’un tel document comptable ne pouvait supplanter une véritable décision de justice, arguant que « le dépôt d’objets au Trésor public intervient en fin de parcours d’une procédure régulière, contradictoire et encadrée par des actes juridictionnels précis ». Ce non-lieu vient clore définitivement le différend familial, réhabilitant au passage ce grand soutien des premières heures de la transition.