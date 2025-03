Présidentielle gabonaise : Déjà 3 femmes et 27 hommes en lice pour la ligne de départ !

À quelques jours de la clôture des candidatures pour la présidentielle du 12 avril, le paysage électoral commence à se dessiner avec plus de clarté. Selon la Commission nationale pour l’organisation et le contrôle des élections et du référendum (CNOCER), A ce mercredi 5 mars à 18h, 30 personnalités briguant la magistrature suprême ont officiellement retiré leur dossier. Parmi eux, 3 femmes et 27 hommes.

Le processus de retrait des formulaires des candidats suit son cours, et une vingtaine d'entre eux ont déjà été auditionnés par la Commission d'évaluation de l'aptitude linguistique (CEAL). Cette étape est cruciale, car elle permet de s'assurer que les postulants remplissent les critères linguistiques nécessaires exigées par le nouveau Code électoral. Plus que quelques jours Alors que le retrait des dossiers se poursuivra toute cette semaine, les premiers dépôts manifestes de candidature devrait débuter ce jeudi après que les aspirants soit notamment par la comité médical pour là aussi attester leur bonne santé. Cette ultime étape marquera le début du sprint final vers la validation définitive des candidatures, permettant d'affiner la liste des prétendants au fauteuil présidentiel. Cette élection se distingue par la diversité des profils en lice. On retrouve aussi bien des figures issues du régime déchu que des indépendants et des opposants historiques. La présence de trois femmes dans la course illustre également une évolution progressive vers une participation plus inclusive des femmes dans la sphère politique gabonaise. Liste finale attendue Si certains observateurs saluent la rigueur du processus en cours, d'autres s'interrogent sur cette candidature hors des clous comme celle du leader de l'ancien vice-président d'Ali Bongo, Pierre Claver Maganga Moussavou pourtant frappé par la limite d'âge. Le « professionnel » de la politique a même passé les tests à la CEAL ce mercredi. Toute chose qui interroge sur sa démarche et l'issue à donner par la CNOCER. Avec un scrutin prévu dans un peu plus d'un mois, les prétendants qui passeront la case validation devront rapidement dévoiler leur programme et convaincre un électorat en quête de renouveau. D'ici la fin du processus de dépôt des candidatures, l'opinion publique reste suspendue aux décisions de la CNOCER. Le suspense demeure quant au nombre définitif de candidats qui seront officiellement retenus pour briguer la présidence de la République gabonaise.