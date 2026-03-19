L’administration maritime gabonaise opère sa mue technologique de façon décisive. Ce mercredi 18 mars, le gouvernement a officiellement mis en service « Marigest », une plateforme numérique innovante intégralement conçue par l’Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences (Aninf). Ce nouvel outil technologique est destiné à doter la direction générale de la Marine marchande de moyens performants pour sécuriser et gérer ses données, tout en permettant aux usagers, aux opérateurs économiques et aux partenaires internationaux d’accéder de manière active aux procédures et à la réglementation en vigueur dans le secteur.

Ce saut qualitatif vers le numérique est perçu comme un véritable levier stratégique de compétitivité. Lors de la cérémonie de lancement, le ministre d’État aux Transports, à la Marine marchande et à la Logistique, Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, a fermement souligné que « la modernisation de l’administration maritime apparaît comme une nécessité impérieuse afin de renforcer la gouvernance du secteur, d’améliorer la qualité des services offerts aux usagers et de garantir une meilleure compétitivité de notre pavillon ». Il a d’ailleurs rappelé que la position centrale du pays sur la façade atlantique lui confère des atouts géopolitiques majeurs pour s’imposer durablement dans le commerce maritime international.

Cependant, le déploiement de ce guichet virtuel exige de relever d’importants défis structurels et sécuritaires. Pour le ministre Mark-Alexandre Doumba, cette avancée n’est que le début d’un processus rigoureux. « Numériser la Marine marchande, c’est mieux réguler, mieux contrôler, mieux tracer et mieux décider » , a-t-il affirmé, prévenant que la réussite finale de Marigest nécessitera une appropriation totale, une cybersécurité infaillible et une parfaite interopérabilité avec les systèmes existants de l’État. Cette vision, adossée au Plan national de croissance et de développement (PNCD), devra impérativement se traduire par des retombées concrètes pour l’économie gabonaise.