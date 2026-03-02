Grand Libreville sous les coupures : la SEEG a un plan triennal à l’horizon 2028 pour y répondre

Les habitants du Grand Libreville vivent au rythme saccadé des délestages quotidiens, une réalité qui pèse lourdement sur le fonctionnement des ménages et le tissu économique local. Soumis à des coupures rotatives d’une durée moyenne de deux heures souvent irrégulières, les usagers gabonais du réseau électrique interconnecté subissent de plein fouet les conséquences d’une infrastructure poussée bien au-delà de ses limites opérationnelles héritée de l’ancienne concession de Veolia et de la passivité du régime déchu d’Ali Bongo sur ces questions.

Face à l’exaspération légitime de la population, la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) justifie cette situation critique par un déficit historique d’investissement. L’entreprise souligne que « cette mesure de dernier recours résulte d’un déséquilibre structurel entre une demande en électricité en constante progression (près de 5% par an) et une offre devenue insuffisante ». La vétusté des équipements et le retard accumulé dans le renforcement des capacités de production expliquent cette congestion qui paralyse la capitale.

Une stratégie triennale pour sortir de l’urgence

Pour endiguer cette spirale de défaillances, la direction de la SEEG a élaboré un plan d’urgence triennal initié en 2025. Ce programme marque une rupture assumée avec le pilotage à vue, actant le passage d’une gestion de crise perpétuelle à une véritable dynamique de redressement progressif du service public.

Synthèse du plan d’urgence de la SEEG

Axe d’intervention Équipement concerné Objectif technique et impact attendu Réparation d’urgence Câble souterrain 90 kV (Bissiégué - Ambowè) Soulager la ligne aérienne surexploitée, rétablir le schéma normal pour la zone d’Akanda, réduire les délestages rotatifs. Modernisation du transport Câble aérien ACCC de nouvelle génération Limiter les pertes techniques, acheminer de manière fiable et permanente 160 MW d’Owendo vers Bissiégué. Augmentation de la production Nouvelles turbines à gaz (centrale d’Owendo) Injecter une puissance additionnelle garantie de 100 MW sur le réseau interconnecté pour faire face à la demande.

La première urgence de ce plan d’action vise à soulager immédiatement les artères vitales de la distribution, notamment par la réparation des défauts sur le câble souterrain de 90 kilovolts (kV) reliant les postes de Bissiégué et d’Ambowè. La remise en service de cet équipement stratégique permettra de désengorger la ligne aérienne de 90 kV, actuellement surexploitée, et de rétablir une alimentation normale pour réduire les coupures, en particulier dans la zone d’Akanda.

La révolution technologique du réseau de transport

Au-delà des réparations curatives immédiates, le gestionnaire du réseau mise sur une modernisation technologique de ses infrastructures de transport. L’entreprise procède actuellement à l’installation d’un câble aérien de nouvelle génération de type Aluminium Conductor Composite Core (ACCC). Ce choix matériel vise à remplacer les conducteurs conventionnels par une solution nettement plus performante et durable.

Les avantages techniques de ce câble ACCC sont en effet déterminants pour la stabilité du réseau : sa forte résistance à la corrosion et sa capacité à limiter les pertes techniques vont permettre d’acheminer de manière fluide environ 160 mégawatts (MW) depuis la centrale thermique d’Owendo vers le poste de répartition de Bissiégué. Ce bond qualitatif sécurise le transit énergétique tout en répondant à la forte croissance de la demande domestique et industrielle.

Renforcement thermique et restauration de la confiance

Si le transport de l’énergie est grandement optimisé, le maillon de la production n’est pas en reste. Le renouvellement du parc thermique constitue l’autre pilier fondamental de ce plan d’investissement massif. La SEEG annonce ainsi l’acquisition imminente de nouvelles turbines à gaz destinées à venir muscler la centrale d’Owendo.

L’installation de ces nouveaux équipements de pointe garantira l’injection d’une puissance additionnelle de 100 MW sur le réseau de la capitale. En combinant cette hausse significative de la production disponible et la fiabilisation du transport, la direction technique espère sécuriser durablement le réseau interconnecté de Libreville et, à terme, restaurer la confiance profondément entamée des usagers.