Libreville, le samedi 28 février 2026
13e ANNÉE
Info241.com
Le média qui démocratise l’actualité gabonaise et africaine
Gabon : Le Conseil national de la démocratie décapité pour une nouvelle commission citoyenne

Publié le 28 février 2026 à 11h34min MàJ : il y a 1 heure - Temps de lecture : 3 minutes // Auteur : Dana Bloom
Politique
Gabon : Le Conseil national de la démocratie décapité pour une nouvelle commission citoyenne
Gabon : Le Conseil national de la démocratie décapité pour une nouvelle commission citoyenne © 2026 D.R./Info241
Le Conseil national de la démocratie (CND) de Séraphin Ndaot vit ses dernières heures. Réuni ce jeudi 26 février au palais de la présidence de la république à Libreville, le conseil des ministres a pris une décision majeure pour l’avenir institutionnel du pays. Le gouvernement a officiellement acté la disparition de cette institution devenue une coquille vide. Cette instance historique cède sa place à une toute nouvelle structure : la Commission nationale de la démocratie et de la participation citoyenne (CNDPC).

Cette mutation profonde a été entérinée par l’adoption d’un projet d’ordonnance pris en application de l’article 99 de la constitution. Selon le communiqué officiel, cette suppression se justifie « au regard de l’évolution de l’environnement institutionnel et de l’impératif nécessité de s’arrimer à l’architecture de la Vème République » . L’objectif affiché par l’exécutif est clair, puisqu’il s’agit de renforcer la crédibilité ainsi que la stabilité du système démocratique national.

Un observatoire technique de la vie politique

Loin d’être un simple changement d’appellation, cette réforme modifie substantiellement la nature même de l’institution. L’innovation majeure apportée par ce texte législatif consiste à ériger cette nouvelle entité en véritable observatoire. Le gouvernement dote ainsi le pays d’un organe technique spécialisé, rompant avec le format précédent.

L’historique président du CND

Les missions dévolues à la CNDPC sont désormais résolument tournées vers l’analyse concrète du terrain. Ce nouvel organe aura pour tâche centrale de collecter, d’analyser et d’exploiter un vaste ensemble de données relatives à la vie politique nationale, avec une attention particulière portée sur les campagnes électorales.

Comprendre les dynamiques électorales

En se transformant en observatoire technique, l’institution se voit confier un rôle prospectif crucial pour la vitalité citoyenne. Elle devra notamment s’atteler à identifier les dynamiques profondes qui animent le débat public gabonais. La commission aura également pour mandat de dégager les grandes tendances, de cerner les enjeux et de pointer les problématiques inhérentes à la vie démocratique du pays.

La page du CND est donc définitivement tournée, marquant la volonté de moderniser les outils d’évaluation de la participation populaire. Ce nouveau cadre juridique fixe l’organisation et le fonctionnement de ce qui s’annonce comme un baromètre essentiel pour scruter l’évolution de la jeune Vème république.

@info241.com
