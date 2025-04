Bilie-By-Nze et son revenu universel : promesse sincère ou manœuvre électoraliste ?

Alain-Claude Bilie-By-Nze, ancien Premier ministre d’Ali Bongo, a surpris ce lundi lors d’un point de presse de lancement de sa campagne, en annonçant la création d’un revenu universel de 150 000 francs CFA pour les Gabonais les plus vulnérables. Cette allocation, financée par une taxe de 10% sur les revenus pétroliers et miniers ainsi qu’une meilleure collecte fiscale, serait destinée aux chômeurs, personnes âgées, handicapés, veuves et filles-mères. Une proposition alléchante sur le papier, mais qui soulève plusieurs interrogations.

D’abord, la faisabilité d’un tel programme reste floue. Bilie-By-Nze assure que ce revenu universel n’entraînera ni nouvel endettement ni taxe supplémentaire, mais comment garantir sa pérennité dans un pays où les finances publiques sont sous tension ? De plus, comment croire à un virage aussi radical de la part de celui qui, il y a quelques mois encore, estimait que les Gabonais vivaient au-dessus de leurs moyens et défendait l’austérité ? Une autre vue de cette conférence de presse Ensuite, cette soudaine générosité semble davantage motivée par des calculs électoralistes que par une réelle volonté de changement. Longtemps fidèle soutien du régime Bongo, Bilie-By-Nze cherche aujourd’hui à se démarquer du système qu’il a servi pour mieux se repositionner dans l’après-transition. Une stratégie qui vise à séduire un électorat déçu et à masquer son propre rôle dans la gestion passée du pays. En définitive, cette proposition soulève plus de doutes que d’espoirs. S’agit-il d’un engagement sérieux ou d’un simple coup politique destiné à séduire les Gabonais en vue de l’élection présidentielle du 12 avril ? Une chose est sûre : dans cette campagne, les promesses fleurissent, mais les électeurs, eux, restent en attente de crédibilité et de cohérence.