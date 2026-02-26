Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le vendredi 27 février 2026
13e ANNÉE
Info241.com
Le média qui démocratise l’actualité gabonaise et africaine
--°C

En ce moment :
Saisine

Suspension des réseaux sociaux au Gabon : 4 citoyens trainent la HAC devant la cour constitutionnelle

Publié le 26 février 2026 à 14h49min MàJ : il y a 3 heures - Temps de lecture : 4 minutes // Auteur : Dana Bloom
Société
Suspension des réseaux sociaux au Gabon : 4 citoyens trainent la HAC devant la cour constitutionnelle
Suspension des réseaux sociaux au Gabon : 4 citoyens trainent la HAC devant la cour constitutionnelle © 2026 D.R./Info241
Soutenez Info241 !

qrcode:https://info241.com/suspension-des-reseaux-sociaux-au-gabon-4-citoyens-trainent-la,11589
Flashez le qr-code ci-dessus pour partager l'article à vos proches.
L'URL de partage de cet article est http://info241.ga/11589

Plus de sujets

Gabon : Rattrapé par ses paroles arrogantes, un voisin-violeur de 39 ans jeté en prison à Port-Gentil

Mouila : Une élève de 20 ans unique victime mortelle d’une collision entre un taxi et une moto

Fuite d’hydrocarbures à Port-Gentil : évacuations autour d’un pipeline pétrolier de TotalEnergies

Gabon : Un lycéen de 21 ans jeté en prison après la découverte de cannabis dissimulé en bonbons

École offerte au Gabon, milliards promis : Une lettre ouverte alerte le président Oligui Nguema sur un dossier bloqué

La riposte citoyenne s’organise au Gabon face au blocage des réseaux sociaux décidé à la surprise générale par la Haute autorité de la communication dirigée par Germain Ngoyo Moussavou. Ce lundi 23 février, soit 6 jours plus tard, une requête pour inconstitutionnalité a atterri sur le bureau du greffe de la cour constitutionnelle. L’objectif est frontal : faire annuler la décision choc prise six jours plus tôt, le 17 février, par la haute autorité de la communication, exigeant la suspension immédiate des réseaux sociaux dans tout le pays.

Moov Africa

-
Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

Selon L’Union ce jeudi, quatre Gabonais ont décidé de ne pas se taire face à ce qu’ils considèrent comme une dérive autoritaire des gendarmes de la HAC. Maïmouna Abdoul Kadir, Teddy Annael Akue Essimengane, Elisabeth Mabandah et Cabrel Jeannis Ndomba Mouele ont décidé de porter l’affaire devant les 9 sages de la Constitution. Ils traînent l’organe régulateur devant la haute juridiction pour faire censurer cette mesure de suspension qui fait couler beaucoup d’encre et de salive, invoquant une stricte « inconstitutionnalité ».

Une censure jugée abusive et destructrice

Pour ces requérants, l’instance de régulation a franchi la ligne rouge en outrepassant allègrement ses prérogatives. Ils fustigent une institution agissant « en imposant une restriction générale sans base légale suffisamment claire ni justification proportionnée ». Leurs accusations pointent une violation directe des libertés d’expression et d’accès à l’information, pourtant sacralisées par la constitution du 19 décembre 2024.

Une vue du siège de la cour à Libreville

Les plaignants dénoncent une méthode expéditive aux conséquences dévastatrices. Ils qualifient le communiqué de la haute autorité de véritable « sanction collective ». Au-delà des simples internautes, cette mesure aveugle asphyxie les médias professionnels et paralyse l’ensemble des acteurs économiques du pays, pris en otage par cette coupure unilatérale.

Les juges constitutionnels au pied du mur

Face à un préjudice qui s’alourdit à chaque minute de déconnexion, le quatuor exige une riposte judiciaire fulgurante. Ils ne demandent pas seulement à voir cette décision frappée d’inconstitutionnalité, mais exigent son annulation pure et simple, avec un effet immédiat. L’injonction espérée est sans équivoque : la juridiction doit ordonner d’urgence le rétablissement total des plateformes suspendues.

Cette saisine audacieuse place les garants des lois face à leurs lourdes responsabilités. Elle met en lumière la frontière périlleuse entre la préservation de l’ordre public et le musellement brutal des libertés publiques sur internet. C’est désormais un véritable casse-tête juridique qui repose sur la table de la cour constitutionnelle, dont l’arbitrage imminent sera scruté par une population impatiente de retrouver sa voix.

@info241.com
Moov Africa

Newsletter de Info241.com

Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.


-

À lire absolument

Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

Commenter l'article