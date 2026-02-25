L’entreprise pétrolière TotalEnergies EP Gabon a officiellement réagi ce mercredi 25 février aux événements survenus la veille dans la capitale économique. Dans un communiqué de presse parvenu à la rédaction d’Info241, la société détaille les circonstances de l’incident qui a touché le site de l’île Mandji. Il s’agit d’une montée en pression survenue en début d’après-midi, le mardi 24 février, sur le pipeline reliant le site d’Anguille au terminal du Cap Lopez.

Cette anomalie technique a provoqué un percement de l’infrastructure, entraînant une fuite localisée d’hydrocarbures en plein cœur d’un quartier de la zone Asecna, à Port-Gentil. Face à l’urgence de la situation environnementale, la direction affirme que la production a été immédiatement arrêtée afin de stopper l’écoulement. Dans la foulée, le pipeline endommagé a été isolé en amont et en aval pour limiter les dégâts.

Une prise en charge rapide des riverains et du site

Dès la confirmation de la fuite, la cellule de crise de l’entreprise a été activée pour coordonner les opérations. Les autorités locales ainsi que l’administration de tutelle ont été informées, tandis que les riverains impactés par le déversement ont été pris en charge par TotalEnergies EP Gabon. Sur le terrain, des équipes d’intervention ont été rapidement déployées sur les lieux pour sécuriser la zone et traiter l’incident.

Éléments clés Détails de l’intervention Lieu Site de l’île Mandji, dans un quartier de la zone Asecna à Port-Gentil. Date Mardi 24 février, en début d’après-midi. Nature de l’incident Montée en pression du pipeline reliant le site d’Anguille au terminal du Cap Lopez, ayant entraîné un percement et une fuite d’hydrocarbures. Mesures immédiates Arrêt immédiat de la production, isolement de la conduite en amont et en aval, mobilisation de la cellule de crise et prise en charge des riverains impactés. Actions sur le terrain Balisage de la zone, curage des hydrocarbures par camions hydrocureurs, excavation et réparation temporaire de l’infrastructure. Suites à donner Poursuite du nettoyage, engagement des travaux de réparation définitive et lancement d’investigations pour déterminer les causes de l’incident.

Les efforts se sont concentrés sur plusieurs actions d’urgence tout au long de la journée du 24 février. Les techniciens ont d’abord procédé au balisage et à la sécurisation stricte de la zone touchée. Parallèlement, le curage des hydrocarbures répandus a démarré grâce à l’intervention de camions hydrocureurs. Ces premières manœuvres ont permis l’excavation de la zone impactée et la réalisation d’une réparation temporaire de la conduite.

Des enquêtes en cours pour déterminer les causes

Si l’urgence a été gérée, les travaux sont loin d’être achevés sur le site. La société pétrolière précise que la finalisation du nettoyage de la zone se poursuit actuellement. Pour garantir une reprise de la production en toute sécurité, les travaux de réparation définitive du pipeline sont d’ores et déjà engagés par les équipes techniques.

Le communiqué envoyé à Info241

Afin de faire toute la lumière sur ce dysfonctionnement, des investigations sont en cours pour déterminer les causes exactes et évaluer les impacts de cet incident. La compagnie assure maintenir un contact étroit avec les autorités et la population dans la gestion de cet événement. Elle conclut son adresse en affirmant mettre « tout en œuvre pour revenir à une situation normale dans les meilleurs délais » .