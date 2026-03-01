Port-Gentil : Les gendarmes du Gabon ont célébré la sainte Geneviève au Cap Lopez

Sous les voûtes de la paroisse Saint-Michel Archange du Cap Lopez, dans la zone dite île Franche, les gendarmes du Gabon ont célébré la Sainte-Geneviève, leur patronne, ce vendredi 27 février. À cette occasion, monseigneur Brice Bonsoir Nkolo a recentré le sens de l’uniforme sur trois piliers : la protection, la disponibilité et la défense de la paix.

Dans son intervention, le prélat a insisté sur la dimension de veille et de service attachée à la fonction de gendarme. « Dieu a confié à l’homme de veiller sur la création, et le gendarme veille pour la préservation de la paix dans notre pays, le Gabon. C’est une occasion pour nous de rendre hommage aux gendarmes pour le travail qu’ils accomplissent avec acharnement, abnégation et dévotion ».

Une patronne désignée en 1962

Sainte Geneviève a été désignée patronne de la gendarmerie nationale par le pape Jean XXIII en 1962. Son nom est associé, dans la tradition, à l’autorité au service du bien commun, à la protection et à la capacité de restaurer l’ordre dans des périodes troublées, notamment à Paris.

Selon les récits historiques et hagiographiques, sainte Geneviève, née à Nanterre (France) aux alentours de 420, est repérée dès l’âge de 7 ans par l’évêque saint Germain d’Auxerre, qui la consacre à Dieu. En 451, alors que les Huns menacent Paris, elle convainc les habitants de ne pas fuir et contribue à maintenir l’unité de la cité.

Une figure de courage face aux crises

Plus tard, lorsque les Francs assiègent Paris, elle organise le ravitaillement en empruntant la Seine, évitant ainsi la famine. La tradition rapporte enfin qu’après avoir gagné la confiance des rois francs, elle obtient d’eux la grâce de condamnés.

Si la Sainte-Geneviève figure au calendrier de l’Église le 3 janvier, date de la mort de la sainte, la gendarmerie retient généralement une période plus propice aux rassemblements d’effectifs. Le texte rappelle aussi que le 26 novembre correspond à la fête de sainte Geneviève des Ardents, instituée par le pape Innocent II pour le diocèse de Paris, en mémoire de miracles de guérison attribués à la sainte lors de la peste de 1130.

Un repère de cohésion pour l’institution

Monseigneur Brice Bonsoir Nkolo a conclu en appelant les gendarmes à se renforcer dans l’exercice de leurs responsabilités, au nom de la justice et de la défense du pays. « On a rappelé aux gendarmes de se renforcer et de rentrer dans l’exercice que demandent les valeurs de la prière des gendarmes afin d’être disponibles, à rendre justice et à défendre le pays ».

Au sein de la gendarmerie, la Sainte-Geneviève demeure un moment important pour la cohésion et la transmission des traditions liées à l’état militaire. Figure historique au-delà de la dimension spirituelle, elle reste présentée comme un modèle de courage, de sens du devoir et de capacité à rassembler, en écho aux valeurs revendiquées : protéger, rassurer et agir avec détermination face à l’adversité.