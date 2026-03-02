Buscador
Publicité
Libreville, le lundi 2 mars 2026
13e ANNÉE
Gabon : BGFI Holding Corporation entre à la BVMAC après une levée de fonds de plus de 45 milliards

Publié le 2 mars 2026 à 11h42min MàJ : il y a 30 minutes - Temps de lecture : 6 minutes // Auteur : Ader Yadano
Economie
Gabon : BGFI Holding Corporation entre à la BVMAC après une levée de fonds de plus de 45 milliards
Gabon : BGFI Holding Corporation entre à la BVMAC après une levée de fonds de plus de 45 milliards © 2026 D.R./Info241
Dans un communiqué officiel parvenu à la rédaction d’Info241 ce lundi 2 mars, BGFIBourse a annoncé la clôture effective de l’opération d’introduction en bourse de la société BGFI Holding Corporation. Réalisée depuis la capitale gabonaise, cette opération financière marque un tournant décisif pour le marché financier régional, la structure bancaire gabonaise devenant ainsi la toute première multinationale à être cotée à la bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale (BVMAC).

Cette émission inédite dans la sous-région portait sur l’ouverture de 10 % du capital social de la holding, matérialisée par la création exacte de 1 573 536 actions nouvelles. À l’issue de l’opération, le groupe financier a réussi à lever la somme de 45 324 840 000 francs CFA, ce qui correspond à un taux de souscription de 36 %.

Un engouement populaire et international inédit

Le fait marquant de cette offre publique de vente réside dans la très forte mobilisation des investisseurs particuliers. En effet, l’opération a enregistré la participation de 7 601 souscripteurs, contre seulement 431 auparavant, et la part des personnes physiques a représenté plus de 71 % des souscriptions. Le communiqué souligne que cette forte présence illustre « une dynamique de démocratisation de l’actionnariat encore rare à cette échelle sur le Marché Financier Sous Régional ».

Synthèse de cette introduction en bourse (IPO) :

Indicateurs clés Détails et résultats de l’opération
Émetteur BGFI Holding Corporation SA
Nature de l’opération Introduction en Bourse (IPO)
Marché de cotation Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale (BVMAC)
Ouverture du capital 10 % du capital social
Volume de titres créés 1 573 536 actions nouvelles
Montant total levé 45 324 840 000 FCFA
Taux de souscription global 36 %
Nombre total de souscripteurs 7 601 souscripteurs (contre 431 auparavant)
Portée géographique Souscripteurs répartis dans 24 pays (Afrique, Europe, Amérique, Asie)
Part des investisseurs particuliers Plus de 71 % des souscriptions réalisées par des personnes physiques
Allocation finale des titres - Personnes physiques et morales : 58,68 %
- Investisseurs qualifiés : 28,70 %
- Salariés du Groupe BGFIBank : 12,62 %

Outre l’intérêt local, l’attractivité du groupe bancaire s’est confirmée au-delà du continent africain. Les souscripteurs sont désormais répartis dans 24 pays à travers le monde, incluant des investisseurs issus des zones CEMAC et UEMOA, mais également d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie. Ce rayonnement international envoie un « signal positif à la communauté financière et renforce la crédibilité des marchés africains » dans un contexte mondial pourtant marqué par une sélectivité accrue des investissements.

La répartition des titres et les perspectives boursières

Conformément à la réglementation en vigueur et au document d’information, les titres collectés ont fait l’objet d’une allocation très précise. Les salariés du groupe ont acquis 12,62 % des parts, les investisseurs qualifiés en ont obtenu 28,70 %, tandis que la majorité, soit 58,68 %, a été attribuée aux personnes physiques et morales.

La prochaine étape pour BGFI Holding Corporation sera l’admission officielle de ses actions à la cote de la BVMAC. Celles-ci seront entièrement prises en charge par le dépositaire central unique (DCU), confirmant l’ambition de l’institution de « construire un Groupe Financier Africain pour le Monde, tout en contribuant activement à l’approfondissement du Marché Financier Régional ».

Une consolidation institutionnelle majeure

Cette introduction en bourse permet au groupe de franchir un cap décisif dans son évolution institutionnelle. La holding s’appuie aujourd’hui sur plus de 3 000 collaborateurs opérant au quotidien dans douze pays différents, allant du Gabon à la France, en passant par Madagascar, Sao Tomé-et-Principe et le Sénégal.

En associant solidité et performance financière, l’institution internationale multi-métiers ambitionne plus que jamais d’être la banque de référence sur ses marchés, en s’appuyant sur l’innovation et en plaçant la qualité de service au cœur de son développement.

@info241.com
