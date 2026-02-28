Gabon : Une employée de banque dérobe 200 millions à Ecobank pour les restituer... plus tard !

Qui a dit que les gabonais n’avaient pas la vivre de l’entreprenariat ? Une gabonaise l’a une nouvelle fois démontré dans la capitale économique. Ida Raïssa Mayana-Moussavou, une ancienne employée de l’établissement bancaire Ecobank, a été interpellée par les agents de la police judiciaire, rapporte ce vendredi L’Union. La mise en cause a été inculpée par le parquet de la république pour des faits présumés d’abus de confiance au préjudice direct de son ex-employeur.

Le parcours de la suspecte au sein de l’institution financière avait pourtant de quoi inspirer confiance. Recrutée initialement en tant que simple caissière, elle avait réussi à gravir les échelons hiérarchiques pour atteindre des postes à plus haute responsabilité. C’est depuis cette position privilégiée qu’elle aurait opéré, la banque ayant fini par constater avec effroi la disparition inexpliquée d’un montant faramineux de 200 millions de francs CFA de ses propres caisses.

Des aveux déconcertants pour justifier le détournement

Face à cette saignée financière monumentale, la direction de la banque a immédiatement sollicité les services compétents pour diligenter une enquête approfondie. Les éléments récoltés sur le terrain ont très vite permis de remonter la piste jusqu’à l’ancienne employée. Placée en garde à vue et soumise aux questions des autorités judiciaires, Ida Raïssa n’a pas cherché à nier l’évidence bien longtemps.

La prison où séjourne l’ex banquière

Les justifications avancées lors de ses auditions se révèlent particulièrement surréalistes. La mise en cause a reconnu avoir délibérément soustrait cette somme colossale des coffres de son employeur, tout en soulignant qu’elle avait la ferme intention de restituer les fonds ultérieurement. Elle a ainsi avoué aux enquêteurs qu’elle s’était servie dans la caisse dans l’unique but de « financer son business » personnel pour lancer sa propre affaire.

Une cascade de plaintes et la case prison

Cependant, cette reconversion entrepreneuriale frauduleuse ne s’est pas limitée aux seuls fonds de l’établissement bancaire. Un ressortissant ouest-africain s’est récemment présenté aux autorités pour déposer une nouvelle plainte contre la jeune femme. Ce plaignant affirme qu’Ida Raïssa lui doit la somme de 100 millions de francs CFA, un montant qui lui aurait été remis au compte d’une prétendue affaire d’achat de ciment qui n’a curieusement jamais abouti.

Le mirage de la femme d’affaires s’est donc brutalement dissipé pour laisser place à la rigueur carcérale. L’inculpée a été immédiatement écrouée à la prison centrale de Port-Gentil. Selon une source digne de foi, la nouvelle de son arrestation aurait d’ailleurs motivé de nombreuses autres victimes présumées à ester en justice, allongeant continuellement la liste des plaintes à son encontre.