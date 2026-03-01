Guerre en Iran : l’ambassade du Gabon à Riyad appelle sa diaspora à la plus grande vigilance

Face à l’instabilité grandissante qui secoue actuellement depuis ce samedi le Moyen-Orient, la représentation diplomatique gabonaise a décidé de monter au créneau. Ce dimanche 1er mars, depuis Riyad, l’ambassade de la République gabonaise couvrant l’Arabie saoudite et plusieurs autres pays de la région a publié un communiqué officiel à l’attention de tous ses concitoyens. L’objectif de cette sortie est d’informer la communauté gabonaise résidant ou séjournant dans ces pays de la dégradation rapide de la situation sécuritaire.

Les autorités consulaires justifient cette communication d’urgence par « l’évolution de la situation sécuritaire dans la région, à la suite de l’escalade des tensions régionales ». Dans ce contexte formellement jugé « instable et incertain », l’ambassade exhorte l’ensemble des ressortissants gabonais à faire preuve d’une prudence de tous les instants. Il leur est notamment demandé d’adopter une vigilance accrue lors de leurs déplacements et dans le cadre strict de leurs activités quotidiennes.

Objet Mesures et recommandations officielles contexte de l’alerte dégradation de la situation sécuritaire suite à l’escalade des tensions au Moyen-Orient. public visé ensemble des ressortissants gabonais résidant ou séjournant dans la région. vigilance et information nécessité de faire preuve d’une vigilance accrue au quotidien et de suivre attentivement les communications des autorités locales. restrictions de déplacements consigne stricte d’éviter tout trajet non essentiel vers les zones exposées aux opérations militaires ou aux perturbations de transport. contact d’urgence ligne directe avec Lewis Nzeng Obame, deuxième secrétaire en charge des affaires consulaires : +966 59 473 1262. démarches consulaires obligation de rester en contact avec l’ambassade pour toute assistance ou mise à jour des coordonnées personnelles.

Pour limiter au maximum l’exposition au danger, la mission diplomatique a édicté des directives claires. Les Gabonais sont fermement invités à « éviter tout déplacement non essentiel dans les zones susceptibles d’être affectées par des opérations militaires ». Cette recommandation s’applique également aux secteurs géographiques pouvant faire l’objet de restrictions d’accès ou de perturbations touchant les transports aériens et terrestres. En parallèle, il leur est conseillé de suivre avec la plus grande attention les informations officielles et les mises à jour diffusées par les autorités locales.

Le communiqué parvenu à Info241

Soucieuse de maintenir un lien étroit avec sa diaspora dans ces moments critiques, l’ambassade demande à ses ressortissants de rester en contact permanent avec ses services pour toute actualisation de leurs coordonnées. En cas de situation d’urgence ou de besoin d’assistance consulaire, une ligne directe a été mise en place avec Lewis Nzeng Obame, le deuxième secrétaire en charge des affaires consulaires, joignable au +966 59 473 1262. Assurant être « pleinement mobilisée », la représentation diplomatique promet de veiller au grain et de tenir ses compatriotes régulièrement informés de tout nouveau développement significatif.