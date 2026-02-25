Malgré son surendettement, le Gabon en quête de 85 milliards sur le marché de la CEMAC

La spirale de l’endettement se poursuit inexorablement pour les finances publiques nationales sous Oligui Nguema avec un nouvel emprunt. Le gouvernement gabonais a officiellement ouvert, ce mercredi 25 février, les souscriptions pour un nouvel emprunt obligataire par appel public à l’épargne. Cette vaste opération financière vise spécifiquement à capter les liquidités des investisseurs issus des pays membres de la communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale.

Le communiqué de presse annonçant la transaction révèle que les autorités espèrent mobiliser une enveloppe globale fixée à 85 milliards de francs CFA. Le processus de levée de fonds s’étalera sur une période de trois mois, avec une date de clôture des souscriptions annoncée pour le 25 mai prochain. C’est la société de bourse agréée Emrald Securities Services, en sa qualité d’arrangeur principal et de chef de file, qui pilote ce nouvel emprunt étatique.

Une structuration financière divisée en deux tranches distinctes

Pour maximiser ses chances de succès sur un marché sous-régional déjà très sollicité, cette émission a été savamment conçue à tranches multiples. Le syndicat de placement, qui s’appuie également sur l’entité financière CCA Bourse en tant que co-arrangeur, propose ainsi deux options d’investissement pour tenter de séduire les potentiels créanciers de l’État.

Élément Détail Opération Emprunt obligataire par appel public à l’épargne de l’État gabonais Intitulé « EOG 2026 à tranches multiples » Montant recherché 85 000 000 000 F CFA Zone de souscription Pays membres de la Cémac Période de souscription Du 25 février au 25 mai 2026 Structure Deux tranches Tranche A Maturité 3 ans ; taux d’intérêt « 6 % net par an » Tranche B Maturité 4 ans ; taux d’intérêt « 6,5 % net par an » Arrangeur / chef de file principal ESS Bourse (Emerald Securities Services Bourse SA) Co-arrangeur / co-chef de file CCA Bourse Dispositif de placement Syndicat de placement (membres non détaillés dans l’extrait) Message aux investisseurs Invitation à « participer massivement à la réussite de cette opération » Avertissement Recommandation de « lire le document d’information » avant toute décision Enjeu implicite Renforcement de la trésorerie / financement de l’État malgré un contexte de dette élevée

Dans le détail de cette offre publique, la première proposition, baptisée tranche A, est assortie d’une maturité de trois ans et garantit un taux d’intérêt net de 6 % par an. Les investisseurs disposés à s’engager sur une durée un peu plus longue pourront opter pour la tranche B, qui propose une maturité de quatre ans couplée à un rendement légèrement plus attractif, avec un taux d’intérêt fixé à 6,5 % net par an.

Un besoin de capitaux jugé d’une importance capitale

Les promoteurs de l’opération ne cachent pas l’urgence de la démarche, invitant les acteurs économiques à participer massivement à la réussite de cette levée de fonds qui « revêt une importance capitale pour l’État gabonais ». Cette déclaration souligne en creux les tensions permanentes qui pèsent sur la trésorerie publique et la nécessité pour le pays de refinancer en urgence ses divers engagements économiques et sociaux.

Afin de finaliser leurs décisions, le syndicat de placement exhorte les investisseurs potentiels à lire attentivement le document d’information de l’opération, rendu disponible auprès de leurs différents points de contacts physiques ou numériques. Il s’agit pour eux de bien évaluer les avantages mais surtout les risques associés à cet instrument financier, face à un pays dont l’endettement massif suscite régulièrement l’attention des observateurs.