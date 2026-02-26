Gabon : Rattrapé par ses paroles arrogantes, un voisin-violeur de 39 ans jeté en prison à Port-Gentil

Ce gabonais de 39 ans croyait certainement s’en tirer à bon compte en commettant le crime parfait, il n’en est rien. Jerry Arsène Magnognou, médite actuellement sur son sort à la célèbre prison du Chateau de Port-Gentil, accusé d’avoir commis un viol sous la menace d’une arme blanche. Les faits abominables se sont déroulés dans la nuit du 2 février dernier, aux alentours de 4 heures du matin, dans la zone de Poaty, située dans le 4e arrondissement de Port-Gentil, rapporte ce jeudi la livraison de L’Union.

Jerry Arsène Magnognou est dans de sales draps judiciaires, lui croyait assouvir sans libido sans passer par la case drague. La victime rentrait chez elle fatiguée après avoir assisté à une veillée mortuaire dans les environs de la capitale économique gabonaise. Alors qu’elle s’approchait de son domicile, elle a été soudainement surprise dans l’obscurité par un individu. Ce dernier lui a pointé un couteau sur la nuque, lui intimant l’ordre strict de ne pas crier et de ne surtout pas se retourner si elle tenait à sa vie.

Un acte prémédité et des menaces glaçantes

Suite à ces intimidations, l’agresseur va déshabiller la malheureuse et abuser sexuellement d’elle, allant jusqu’à commettre cet acte sans même penser à utiliser un préservatif. Persuadé que la pénombre garantissait son impunité, le violeur a cru bon de narguer sa victime en justifiant son acte criminel : « Tu croyais être intouchable en faisant la maligne devant les hommes du quartier, alors que nous voulons avoir des rapports sexuels avec toi depuis belle lurette. Et si tu essaies de raconter ce que je viens de te faire, tu sauras la vie ».

La prison de la ville où croupit le violeur présumé

Cependant, ce discours arrogant a causé sa propre perte et donc son identification. Malgré l’obscurité ambiante qui l’empêchait de voir le visage de son bourreau, la victime a pu formellement l’identifier. Elle a en effet reconnu son agresseur notamment à travers sa voix qui lui était familière. Forte de cette certitude, elle est allée déposer plainte auprès de la police judiciaire, qui est parvenue à interpeller le voisin indélicat.

Un placement direct sous les verrous en attendant le procès

La réponse de la justice face à la gravité de cette agression avec arme n’a pas tardé. Présenté devant un magistrat instructeur, le trentenaire a dû répondre de ces graves accusations. À l’issue de cette procédure, Jerry Arsène Magnognou a été officiellement inculpé pour viol, un crime prévu et sévèrement puni par les dispositions de l’article 256 du code pénal.

Le suspect n’a pas pu échapper à la détention provisoire. Il a été écroué à la prison du Château. C’est donc derrière les barreaux de cet établissement pénitentiaire qu’il va désormais attendre l’ouverture de son procès, rattrapé par une simple intonation de voix qui a permis à la vérité d’éclater au grand jour.